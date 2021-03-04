Палата представників США скасувала засідання через загрозу штурму Капітолію

Два місяці тому натовп прихильників Дональда Трампа вже штурмував Капітолій

У поліції Капітолію заявили, що «готові до будь-яких потенційних загроз»

Палата представників Конгресу США не буде проводити засідання у четвер, 4 березня, через загрозу штурму Капітолію.

Про це повідомляє Washington Post.

Поліція заявила в середу, що у них є інформація про можливу змову групи бойовиків з метою штурму будівлі Капітолію.

Прихильники екстремістської ідеології QAnon називають 4 березня датою, яка ознаменує повернення колишнього президента Дональда Трампа в Білий дім.

У поліції Капітолію заявили, що «готові до будь-яких потенційних загроз».

«Ми вже внесли значні поліпшення в систему безпеки, включаючи створення фізичної структури і збільшення чисельності персоналу для забезпечення захисту Конгресу, громадськості і наших поліцейських», – йдеться в заяві поліції.

Як відомо, 6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолію.

Зазначимо, ФБР розцінює штурм Капітолію як внутрішній тероризм.

Нагадаємо, ремонт будівлі американського Конгресу після штурму 6 січня коштуватиме у більш ніж 30 мільйонів доларів.

Також повідомлялося, що американські правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США погрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгресвумен від демократів Ненсі Пелосі.

У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа загалом заарештовані понад сотню осіб.