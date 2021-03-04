  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Палата представників США скасувала засідання через загрозу штурму Капітолію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Два місяці тому натовп прихильників Дональда Трампа вже штурмував Капітолій - Палата представників США скасувала засідання через загрозу штурму Капітолію
    Два місяці тому натовп прихильників Дональда Трампа вже штурмував Капітолій

    У поліції Капітолію заявили, що «готові до будь-яких потенційних загроз»

    Палата представників Конгресу США не буде проводити засідання у четвер, 4 березня, через загрозу штурму Капітолію.

    Про це повідомляє Washington Post.

    Поліція заявила в середу, що у них є інформація про можливу змову групи бойовиків з метою штурму будівлі Капітолію.

    Прихильники екстремістської ідеології QAnon називають 4 березня датою, яка ознаменує повернення колишнього президента Дональда Трампа в Білий дім.

    У поліції Капітолію заявили, що «готові до будь-яких потенційних загроз».

    «Ми вже внесли значні поліпшення в систему безпеки, включаючи створення фізичної структури і збільшення чисельності персоналу для забезпечення захисту Конгресу, громадськості і наших поліцейських», – йдеться в заяві поліції.

    Як відомо, 6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

    Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолію.

    Зазначимо, ФБР розцінює штурм Капітолію як внутрішній тероризм.

    Нагадаємо, ремонт будівлі американського Конгресу після штурму 6 січня коштуватиме у більш ніж 30 мільйонів доларів.

    Також повідомлялося, що американські правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США погрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгресвумен від демократів Ненсі Пелосі.

    У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа загалом заарештовані понад сотню осіб.

    Теги: США політика напад поліція Сенат США Вашингтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies