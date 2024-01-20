У США заарештували бізнесмена, який постачав напівпровідники до Росії
66-річний Кан є громадянином РФ, США та Ізраїлю
У США заарештували бізнесмена Іллю Кана за підозрою в експорті мікросхем до РФ. Про це інформує сайт Міністерства юстиції США.
Повідомляється, що 66-річний Кан є громадянином РФ, США та Ізраїлю. Його підозрюють у передачі спеціалізованих американських технологій на мільйони доларів російському виробнику мікросхем – науково-виробничому центру «Электронные вычислительно-информационные системы». Центр, у свою чергу, співпрацює з багатьма іншими компаніями, які допомагають російському ВПК і перебувають під американськими санкціями.
У Мін’юсті США зазначають, що бізнесмен постачав технології росіянам задовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну і не переставав займатися цим, допоки його не затримали. Тепер Кану загрожує до 20 років позбавлення волі.
Крім того, стверджується, що Кан налагодив співпрацю з однією з тайванських компаній, яка виробляла мікрочіпи і згодом через Гонконг та Китай постачала їх до Росії.
За даними відомства, Кан є власником компаній Senesys Incorporated та Sensor Design Association, які займаються розробкою програмного забезпечення, а також тестуванням кремнієвих напівпровідникових пластин для авіації та космічної техніки.
Нагадаємо, Євросоюз розпочав дискусії щодо нового пакету санкцій проти Росії, який прагнуть затвердити до 24 лютого – другої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 11 січня ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони РФ.
До слова, президент України Володимир Зеленський висловився про можливість Росії в обхід міжнародних санкцій продовжувати виробництво ракет. Та закликав посилити обмежувальні заходи, зокрема щодо атомної галузі країни-агресора.
Раніше президент зазначив, що у всіх російських ракетах є іноземні компоненти, тому Заходу необхідно блокувати шляхи обходу РФ санкцій.
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