Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США, хакерська атака на Monobank: головне за ніч

Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет країни, що дало змогу відтермінувати шатдаун

Співзасновник Monobank Олега Гороховського повідомив, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку. Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет країни. Це дало змогу відтермінувати шатдаун. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Законодавці з ЄС закликали США негайно схвалити допомогу Україні

Законодавці з Європи та Канади, які відвідали Вашингтон цього тижня, висунули серйозні попередження як демократам, так і республіканцям, стверджуючи, що Сполучені Штати повинні допомогти Україні забезпечити перемогу над Росією цього року.

Про це повідомляє The Hill.

Інакше США ризикують втратити європейську допомогу в потенційному конфлікті з Китаєм через Тайвань.

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Звернення надійшло від делегації голів комітетів у закордонних справах із шести країн Європи та Канади, які зустрілися із законодавцями США в перервах між напруженими переговорами щодо політики безпеки кордонів, яка затримує великий пакет фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

«Реальність така, що США також потрібен тривожний сигнал», – заявила член парламенту Великої Британії Алісія Кернс, яка очолює Спеціальний комітет із закордонних справ.

Кернс додала, що демократам потрібно припинити «ховатися в бункері» і не можна дозволяти республіканцям визначати порядок денний США у зовнішній політиці.

Європейці заявили, що немає жодної заміни американській військовій підтримці України або її лідерству на світовій арені.

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Також британський депутат заявила, що якщо Тайвань буде захоплено, США повинні будуть займатися цим питанням разом з Японією, Південною Кореєю та Австралією.

За її словами, Британія і Європа буде змушена займатися питанням війни в Україні і сказати США, що не зможуть підтримати їх у питанні Тайваню.

Зеленський звернувся до Трампа після його нових заяв про закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський звернувся до експрезидента США Дональда Трампа і вкотре запросив його в Україну. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News 19 січня.

«Дональде Трампе, я запрошую вас до України, до Києва. Тож, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати», – звернувся Зеленський до колишнього президента США.

Зокрема, він наголосив, що наміри Трампа закінчити війну в Україні за 24 години є «дуже небезпечними».

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«Тобто він каже, що буде самостійно ухвалювати рішення – я навіть не говорю про Росію – без обидвох сторін, тобто без нас… Це говорить, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нас нашого народу, то він зробить все, щоб усе одно досягти донесення своєї ідеї. І ось це мене трішечки занепокоює», – підсумував український президент.

Monobank заявив про потужну хакерську атаку

Увечері 19 січня, у роботі застосунку Monobank стався збій. Про це повідомляє служба підтримки Monobank у Telegram.

Користувачі скаржаться, що у застосунку Monobank не можливо виконати будь-яку дію. Не працюють транзакції та технічні операції.

Оператори служби підтримки написали, що з цього питання розбираються фахівці банку.

«Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців. Дякуємо за розуміння!», - відповіли в підтримці.

Співзасновник Monobank Олега Гороховського повідомив, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

«Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем», – написав Гороховський.

В службі підтримки банку відповіли, що ситуація нормалізувалася і зараз все має працювати.

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Зеленський відповів, чи піде на поступки територій заради мирного договору з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не готовий віддати території для підписання мирного договору з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

На запитання журналіста, чи може він колись уявити підписання мирного договору з Путіним, якщо потрібно буде віддати Крим чи Донбас, президент України відповів, що російського диктатора слід зупинити, щоб не повторилася агресія через кілька років.

«Ні. Якщо ми хочемо зупинити його, якщо світ не хоче знову повторення цієї агресії за кілька років, тоді краще впоратися з цим», – відповів Зеленський.

Суд обрав запобіжний захід брату Мазепи

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід братові Ігоря Мазепи, Юрію. Суд відправив його під варту з альтернативою застави у 44 млн гривень. Про це повідомляє «Суспільне».

Повідомляється, що прокуратура просила призначити Юрію Мазепі заставу у розмірі 500 млн гривень.

«Ми збили заставу з 500 млн гривень, у 10 разів. Також заздалегідь сплатили платну камеру, їдемо проконтролювати», - заявив його адвокат Артем Крикун-Труш.

Юрій Мазепа, за словами адвоката Тараса Пошиванюка, також підозрюється в участі у злочинному угрупуванні. Однак він заявив, що подробиць не знає.

Байден повідомив, коли може бути вирішене питання щодо кордону з Мексикою

Президент США Джо Байден висловлює надію на те, що наступного тижня у Сенаті буде розроблено угоду щодо кордону між Америкою та Мексикою. Про це повідомляє Reuters.

За словами Байдена, для цього потрібні «значні зміни в політиці».

«Я думаю, що наступного тижня ми зможемо щось виробити принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет. Тепер питання до спікера та республіканців Палати представників, чи готові вони також діяти?», – сказав він аудиторії мерів, що зібралися у Білому домі.

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У Палаті представників США, де республіканці мають невелику більшість, деякі консерватори пригрозили змістити спікера Майка Джонсона, якщо він спробує ухвалити угоду про безпеку кордонів у рамках пакету допомоги Україні .

У п'ятницю Байден визнав, що потрібні зміни в імміграційній політиці.

«Я вважаю, що нам потрібні значні зміни у політиці на кордоні, включаючи зміни у нашій системі надання притулку», – сказав він.

Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет країни. Це дало змогу відтермінувати шатдаун. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

«Президент підписав закон про подальші додаткові асигнування та інші продовження, 2024», який забезпечує асигнування федеральним агентствам на 2024 фінансовий рік для продовження проєктів і заходів, що фінансуються в чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про асигнування до 1 березня 2024 року», – ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що для решти восьми законопроєктів про асигнування передбачає фінансування до 8 березня 2024 року.

Кілька місяців тому президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити на потреби нацбезпеки понад $100 млрд. Близько $60 млрд із цих коштів хотіли передбачити на нове фінансування допомоги Україні. Однак пакет не підтримав Конгрес.

Проти виступили республіканці. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свою пропозицію більш жорсткі заходи з охорони кордонів від мігрантів.