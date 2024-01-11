США розширили санкції проти Росії

Під нові обмеження від Сполучених Штатів Америки потрапили активи Міноборони РФ

Сполучені Штати Америки сьогодні ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони РФ. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

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Зазначається, що під обмеження потрапили Ашулукський полігон і Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс.

Полігон (навчальний центр) Збройних сил Російської Федерації розташований в Астраханській області на схід від залізничної станції Ашулук, на кордоні з Казахстаном. Призначений для випробування зенітно-ракетних озброєнь військ протиповітряної оборони і проведення військових навчань із застосуванням цієї зброї.

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Також США ввели обмеження проти генерального директора ВАТ «Державна авіакомпанія «224-й окремий авіаційний загін» Володимира Міхейчика.

Російське авіаційне підприємство, що є дочірньою структурою Міністерства оборони Російської Федерації. Авіакомпанія забезпечує транспортні авіаційні перевезення в інтересах державних структур, а також виконує нерегулярні вантажні комерційні перевезення в Росії і за кордоном.

Окремо Вашингтон ввів санкції проти трьох російських важких військово-транспортних літаків Іл-76МД.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

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Натомість Кремль заявив, що конфіскація російських активів матиме «глибокі наслідки».

Зазначимо, країни Заходу, ймовірно, вже у 2024 році розпочнуть процес конфіскації російських активів на користь України. Для цього вони мають створити єдині правила.

Раніше повідомлялося, що декілька держав Європейського союзу не підтримали висунуту Іспанією пропозицію використати для допомоги Україні прибуток із заморожених російських активів. Як пише видання Politico, дана пропозиція обговорювалася єврочиновниками під час зустрічі представників ЄС. За оцінками Іспанії, прибуток від резервів Банку Росії до 2027 року може сягнути € 17 млрд.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль конфіскує американські, європейські та інші активи, якщо країни G7 вирішать передати Україні $300 млрд із заморожених резервів російського Центробанку.