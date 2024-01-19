Bloomberg розповів, коли ЄС хоче затвердити новий пакет санкцій проти Росії

За словами журналістів Bloomberg, досягти згоди щодо 13-го пакету обмежувальних заходів проти РФ буде непросто

До нового пакету санкцій проти РФ можуть увійти нові торговельні обмеження та нові позиції в санкційних списках

Євросоюз розпочав дискусії щодо нового пакету санкцій проти Росії, який прагнуть затвердити до 24 лютого – другої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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За даними джерел, у потенційні додаткові заходи можуть увійти нові торговельні обмеження, нові позиції в санкційних списках і подальше скорочення здатності агресора обходити обмеження ЄС через треті країни або компанії на європейській території.

Розширення санкцій обговорювали в середу, 17 січня, під час зустрічі послів Євросоюзу, у межах якої дискутували про те, як краще підтримати Україну в довгостроковій перспективі.

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Водночас Bloomberg зазначив, що досягти згоди щодо нового, уже 13-го пакету обмежувальних заходів буде непросто, адже затвердженню попереднього пакета передували тижні переговорів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 11 січня ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловився про можливість Росії в обхід міжнародних санкцій продовжувати виробництво ракет. Та закликав посилити обмежувальні заходи, зокрема щодо атомної галузі країни-агресора.

Раніше президент зазначив, що у всіх російських ракетах є іноземні компоненти, тому Заходу необхідно блокувати шляхи обходу РФ санкцій.