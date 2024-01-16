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Зеленський пояснив, чому Захід тривалий час боявся накладати санкції на Росію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому Захід тривалий час боявся накладати санкції на Росію
Як зазначив Зеленський, жодна з погроз РФ через санкції так і не збулася
фото: скріншот з відео

За словами президента, чимало санкційних кроків з боку країн Заходу відкладалися роки через «шквал погроз з боку Москви»

Президент України Володимир Зеленський висловився про можливість Росії в обхід міжнародних санкцій продовжувати виробництво ракет. Та закликав посилити обмежувальні заходи, зокрема щодо атомної галузі країни-агресора. Про це український президент повідомив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За словами президента, чимало санкційних кроків з боку країн Заходу відкладалися на місяці та навіть роки через «шквал погроз з боку Москви».

«Але жодна з цих погроз не збулася. Кожен шквал виявився їхнім блефом», – зазначив Зеленський.

У цьому контексті глава держави висловився про здатність РФ обходити певні запроваджені обмеження, зокрема для продовження виробництва ракетного озброєння.

«І як можна задовольнятися санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо вони навіть не блокують її виробництво ракет? У кожній російській ракеті є критичні компоненти із західних країн. Десятки компонентів у кожній ракеті», – наголосив він.

Зеленський висловив вдячність країнам-партнерам за кожен ухвалений та введений пакет санкцій. Проте зауважив, що «наближення миру стане винагородою для всіх, хто піклується про те, щоб санкції діяли на сто відсотків».

«І, до речі, явну слабкість Заходу полягає в тому, що російська атомна галузь досі не перебуває під глобальними санкціями, хоча Путін – єдиний терорист у світі, який взяв у заручники атомну електростанцію (Запорізька АЕС – «Главком»)», – заявив президент.

На переконання Зеленського, має бути «сильне рішення, цього року, коли заморожені російські активи, суверенні та олігархічні, будуть спрямовані на захист від російської війни та на відновлення України».

«Путін понад усе любить гроші. Чим більше мільярдів він і його олігархи, друзі та спільники втратять, тим більша ймовірність, що він пошкодує про початок цієї війни», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Зокрема, Зеленський вже встиг виступити зі спеціальним зверненням. Під час промови Зеленський заявив, що російська агресія стосується не лише України. Можливі напрямки агресії РФ дедалі більше прояснюються.

Крім того, президент України розповів, скільки років російський диктатор Володимир Путін вкрав у світу.

Теги: санкції росія Європейський союз форум в давосі

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