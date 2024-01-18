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Зеленський обговорив із зовнішньою розвідкою методи протидії обходу РФ санкцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський обговорив із зовнішньою розвідкою методи протидії обходу РФ санкцій
Україна продовжує комунікацію з партнерами щодо санкцій проти Росії
фото: скріншот з відео

За словами Зеленського, у всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном

У всіх російських ракетах є іноземні компоненти, тому Заходу необхідно блокувати шляхи обходу РФ санкцій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

«Продовжуємо нашу комунікацію з партнерами і щодо санкцій проти Росії – їхньої повної дії. Усі наші дипломатичні представники мають активізуватися, щоб і партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії», – йдеться у заяві.

За словами президента, йдеться не про просто абстрактне питання, а саме про те, як РФ виробляє зброю, зокрема ракети. Зеленський сказав, що у всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу.

«Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловився про можливість Росії в обхід міжнародних санкцій продовжувати виробництво ракет. Та закликав посилити обмежувальні заходи, зокрема щодо атомної галузі країни-агресора.

До слова, упродовж 2023 року кількість російських фігурантів західних санкційних списків збільшилася більше, ніж удвічі

Теги: Володимир Зеленський санкції дипломатія розвідка росія

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