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Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї

Надія Карбунар
glavcom.ua
Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї
Спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть
фото: Міністерство оборони України/Telegram

Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами. Про це інформує пресслужба Міноборони.

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з військових частин.

Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:

  • серійні номери;
  • технічний стан;
  • умови належного зберігання (безпека та охорона). 

Наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було.

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї фото 1

Спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї фото 2

«Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції – це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами», – прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Раніше Повітряні сили повідомили, яка зброя, окрім F-16, здатна змінити хід війни

Також керівник української розвідки анонсував нові удари по росіянах у Криму. 

Нагадаємо, Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники мають ще вісім літаків А-50, які перебувають у хорошому стані. Начальник розвідки нагадав, що літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був збитий і вибухнув, а от повітряний пункт управління Іл-22 із сильними пошкодженнями здійснив посадку в Анапі.

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Теги: Міноборони озброєння безпека охорона

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