Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами. Про це інформує пресслужба Міноборони.

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Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з військових частин.

Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:

серійні номери;

технічний стан;

умови належного зберігання (безпека та охорона).

Наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було.

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Спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.

«Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції – це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами», – прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

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