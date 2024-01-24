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У Росії неповнолітній отримав вирок за спробу підпалу військкомату

Христина Петренко
glavcom.ua
У Росії неповнолітній отримав вирок за спробу підпалу військкомату
Хлопця засудили до п’яти років колонії загального режиму
фото ілюстративне

Засуджений нібито був «прихильником ідеології української націоналістичної організації»

Центральний окружний військовий суд засудив 17-річного жителя Челябінської області до п’яти років колонії загального режиму у справі про «замах на теракт» (частина 1 статті 30, частина 1 статті 205 КК) за спробу підпалу військкомату.

За версією слідства, він нібито був «прихильником ідеології української націоналістичної організації».

У ФСБ заявили, що «на момент скоєння злочину» він не досяг повнолітнього віку. За даними ЗМІ, засуджений — 17-річний студент одного з коледжів Уфи.

Раніше у Росії вже був прецедент із винесенням вироку неповнолітньому. Там за звинуваченням у державній зраді вперше засудили школяра. Розгляд справи відбувався у закритому режимі. Нібито хлопець «з 23 грудня 2021 року до 8 лютого 2023 року здійснював візуальне спостереження» та фотографував у Майкопі «місця дислокації» російської військової частини. Фотографії він електронною поштою надсилав «представнику іноземної держави».

Нагадаємо, у Росії Хабаровський гарнізонний військовий суд покарав військовослужбовця Данила Фролкіна, який зізнався у вбивстві мирного українця, до 5,5 років умовно за звинуваченням у «фейках» про російську армію. 

Також у Білорусі чоловіка засудили до п’яти років за донат полку Кастуся Калиновського. Чоловіка засудили до 5 років колонії суворого режиму. такий вирок винесла суддя Мінського райсуду Олена Місник Олександру Гончарову, якого звинувачували за ч. 2 ст. 361-3 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (участь на території іноземної держави у збройному формуванні чи збройному конфлікті, військових діях, вербування або підготовка осіб для такої участі).

Суд у РФ засудив українського військового до 12 років колонії. Слідство у РФ звинуватило чоловіка у нібито замаху на вчинення теракту в Херсоні 9 травня 2022 року, коли місто було в окупації. Прокурор вимагав призначити йому 13 років колонії. 

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Теги: росія теракт суд вирок

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