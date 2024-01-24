У Росії неповнолітній отримав вирок за спробу підпалу військкомату

Засуджений нібито був «прихильником ідеології української націоналістичної організації»

Центральний окружний військовий суд засудив 17-річного жителя Челябінської області до п’яти років колонії загального режиму у справі про «замах на теракт» (частина 1 статті 30, частина 1 статті 205 КК) за спробу підпалу військкомату.

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За версією слідства, він нібито був «прихильником ідеології української націоналістичної організації».

У ФСБ заявили, що «на момент скоєння злочину» він не досяг повнолітнього віку. За даними ЗМІ, засуджений — 17-річний студент одного з коледжів Уфи.

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Раніше у Росії вже був прецедент із винесенням вироку неповнолітньому. Там за звинуваченням у державній зраді вперше засудили школяра. Розгляд справи відбувався у закритому режимі. Нібито хлопець «з 23 грудня 2021 року до 8 лютого 2023 року здійснював візуальне спостереження» та фотографував у Майкопі «місця дислокації» російської військової частини. Фотографії він електронною поштою надсилав «представнику іноземної держави».

Нагадаємо, у Росії Хабаровський гарнізонний військовий суд покарав військовослужбовця Данила Фролкіна, який зізнався у вбивстві мирного українця, до 5,5 років умовно за звинуваченням у «фейках» про російську армію.

Також у Білорусі чоловіка засудили до п’яти років за донат полку Кастуся Калиновського. Чоловіка засудили до 5 років колонії суворого режиму. такий вирок винесла суддя Мінського райсуду Олена Місник Олександру Гончарову, якого звинувачували за ч. 2 ст. 361-3 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (участь на території іноземної держави у збройному формуванні чи збройному конфлікті, військових діях, вербування або підготовка осіб для такої участі).

Суд у РФ засудив українського військового до 12 років колонії. Слідство у РФ звинуватило чоловіка у нібито замаху на вчинення теракту в Херсоні 9 травня 2022 року, коли місто було в окупації. Прокурор вимагав призначити йому 13 років колонії.