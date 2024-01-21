Військові пояснили, що означає вихід Сил оборони з Крохмального
ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції
Відхід з Крохмального – це не проблемна ситуація, українські військові перейшли на більш вигідні позиції. Про це розповів начальник пресслужби 15 прикордонного загону бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов в ефірі телемарафону.
«Щодо Крохмального скажу коротко. На сьогодні його вже не можна було вважати за населений пункт. Там практично немає і не було придатних для проживання будівель. Населення там теж не проживало. Це була така звичайна оборонна точка, яка протягом тривалого часу трималася», – пояснив Шевцов.
Він зауважив, що Сили оборони найбільше цінують життя військовослужбовців.
«Тому відійшли на більш вигідні позиції. По Крохмальному – це не проблемна ситуація», – підкреслив начальник пресслужби.
Раніше американські аналітики ISW повідомили, що російські війська захопили Крохмальне у Куп'янському районі Харківської області. Однак, за даними Збройних сил України, це тимчасове явище.
Нагадаємо, російські окупанти змістили свою увагу з Куп’янського на Лиманський напрямок, де зараз відбуваються масовані атаки.
До слова, триває 697-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
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