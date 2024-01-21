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Військові пояснили, що означає вихід Сил оборони з Крохмального

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військові пояснили, що означає вихід Сил оборони з Крохмального
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фото з відкритих джерел

ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції

Відхід з Крохмального – це не проблемна ситуація, українські військові перейшли на більш вигідні позиції. Про це розповів начальник пресслужби 15 прикордонного загону бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов в ефірі телемарафону.

«Щодо Крохмального скажу коротко. На сьогодні його вже не можна було вважати за населений пункт. Там практично немає і не було придатних для проживання будівель. Населення там теж не проживало. Це була така звичайна оборонна точка, яка протягом тривалого часу трималася», – пояснив Шевцов.

Він зауважив, що Сили оборони найбільше цінують життя військовослужбовців.

«Тому відійшли на більш вигідні позиції. По Крохмальному – це не проблемна ситуація», – підкреслив начальник пресслужби.

Раніше американські аналітики ISW повідомили, що російські війська захопили Крохмальне у Куп'янському районі Харківської області. Однак, за даними Збройних сил України, це тимчасове явище. 

Нагадаємо, російські окупанти змістили свою увагу з Куп’янського на Лиманський напрямок, де зараз відбуваються масовані атаки.

До слова, триває 697-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Теги: військові кордон населення

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