США арештували бізнесмена, який в обхід санкцій постачав у Росію напівпровідники

Підприємець був заарештований за підозрою у сприянні багаторічній схемі незаконного вивозу важливих технологій зі США на користь російського бізнесу

У Сполучених Штатах Америки заарештували підприємця, який в обхід санкцій постачав російським компаніям, пов'язаним із ФСБ, напівпровідники. Йому загрожує до 20 років в'язниці. Про це повідомляє міністерство юстиції США.

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Громадянин США, Ізраїлю та Росії Ілля Кан був заарештований у Лос-Анджелесі за підозрою у сприянні багаторічній схемі незаконного вивозу важливих технологій зі США на користь російського бізнесу.

За судовими документами, Кану пред'явлено звинувачення у змові з метою порушення закону про реформу експортного контролю. У випадку визнання його винним йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення.

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Кан є власником Senesys Incorporated, що базується в Каліфорнії, і Sensor Design Association, у якої є контактна адреса в Брукліні. Він керував цими двома підприємствами, які нібито займалися "розробкою програмного забезпечення безпеки" і тестуванням кремнієвих пластин для військової авіоніки і космічних користувачів, за допомогою чого він брав участь у багаторічній змові з метою придбання й експорту чутливої та складної електроніки зі США російському бізнесу, що перебуває під санкціями, без отримання відповідних ліцензій.

Російське підприємство Акціонерне товариство «Центр досліджень і розробок» «Елвіс» додали до списку організацій Міністерства торгівлі в березні 2022 року, воно зазнало санкцій Міністерства фінансів у вересні 2022 року через його вирішальну роль у сприянні вторгненню російських збройних сил в Україну.

У 2019 році Кан експортував кілька мікроконтролерів американського виробництва до компанії «Елвіс» у Росії, а у 2022 році він експортував контролери мережевих інтерфейсів американського виробництва і радіочастотний передавач до компанії «Елвіс» у Росії за допомогою угоди через Гонконг.

Кан також організував для «Елвіс» постачання напівпровідників, вироблених на Тайвані, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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Зокрема, після того, як тайванська компанія, що виробляла напівпровідники, розроблені «Елвісом», відмовилася постачати ці напівпровідники до Росії, Кан організував доставку напівпровідників для відправки до Сполучених Штатів, а потім реекспортував їх до Росії.

Кан використовував Гонконг та інші місця по всьому світу як перевалочні пункти, щоб обійти експортні закони і правила США і приховати російських кінцевих споживачів.