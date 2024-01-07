Із ким Путін провів Різдво: ЗМІ дізналися деталі

Диктатор привітав дітей, чиїх батьків вбито на війні в Україні

Диктатор Володимир Путін провів Різдво у своїй резиденції у Ново-Огарьово разом із сім'ями загиблих російських військових, яких ретельно підбирали для цієї події. Зокрема, серед них були дві провладні громадські діячки і родина загиблого настоятеля храму, який закликав росіянок народжувати більше синів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До того ж кілька запрошених дітей, які були присутні на святкуванні Різдва, вже раніше фігурували у роликах російського диктатора. Про це повідомляє російське видання «Агентство. Новости».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з інформацією з сайту Кремля, спочатку Путін провів півгодинну розмову з родичами загиблих окупантів, а потім разом із ними відвідав богослужіння у храмі, розташованому на території Ново-Огарьова.

Згідно зі звітом видання, найбільшою на зустрічі була родина настоятеля храму при РВСП Михайла Васильєва. Його вдова привела п'ятьох з шести дітей. Васильєв загинув у листопаді 2022 року в Херсонській області. Провладні ЗМІ, присвоювали йому псевдонім «десантний батюшка», оскільки він як священник відвідував військові конфлікти у Чечні та Сирії. Також він став відомий під час мобілізації своєю порадою, в якій закликав росіянок народжувати більше синів, щоб не боятися відправляти їх на війну. Посмертно він був ушанований званням Героя Росії.

За інформацією журналістів, також присутня була вдова майора Росгвардії Леоніда Махоніна – Наталія Махоніна. Її чоловік загинув у перші дні війни, 27 лютого 2022 року, йому посмертно було присуджено Орден Мужності. Дружина військового очолює Комітет сімей «Воїнів Вітчизни» у Балашисі та є радницею мера Балашихи, вона також активно бере участь у провладних заходах. Зокрема, вона показово голосувала на виборах губернатора Московської області, та зустрічається з родинами загиблих учасників війни.

Одна з дочок Васильєва і син Махоніна вже зустрічалися з Путіним 4 листопада, коли він складав квіти до пам'ятника Мініну та Пожарському у Москві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Була присутня на різдвяній зустрічі також представниця російського державного фонду «Захисники Вітчизни» – Ксенія Семенова, дружина майора Дмитра Семенова, яка очолює тамбовське відділення фонду. Вона також керує проєктом «Позивний Sem», який надає допомогу військовим і названий на честь її чоловіка. Семенов загинув у травні 2022 року під час боїв у Харківській області та отримав звання Героя Росії.

Також серед учасників зустрічі були родичі командира зенітного ракетного взводу, старшого лейтенанта Олександра Бічаєва зі Смоленської області. Пропагандисти писали, що він загинув у лютому 2023 року, захищаючи свою групу під час виходу з оточення. Влада посмертно нагородила його званням Героя Росії.

Із Якутії на зустріч з диктатором прибула родина покійного рядового Дмитра Єгорова. Єгоров загинув у вересні 2023 року під час боїв біля Новомайорського в Запорізькій області та був нагороджений званням Героя Росії посмертно.

На цій зустрічі також присутній був архієпископ Одинцовський та Красногорський Хома від РПЦ. Раніше він виступав на антиабортному форумі в жовтні 2023 року, організованому РПЦ та владою Московської області. Там архієпископ висловив думку, що жінки «плачуть через аборти до кінця життя».

За даними джерела, яке знайоме з обставинами події, сім'я священика Васильєва проходила карантин перед зустріччю у «Президент-готелі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначило видання, Путін не вперше зустрічається з родичами військових, нібито випадковими людьми. У листопаді 2022 року президент розмовляв з матерями військових, щоб, за його словами, почути «оцінку» ситуації на фронті з перших вуст. Згідно з аналізом «Агентства», тоді у зустрічі брали участь працівниці бюджетних установ та активістки, які підтримують російські владні ініціативи.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін видав наказ про надання українським дітям громадянства Росії. Документ передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням президента Російської Федерації, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Заяву на вступ у громадянство РФ можуть подати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що цей черговий «нормативно-правовий акт», окрім його спрямованості задовольнити за рахунок мігрантів демографічні потреби країни-агресорки задля продовження збройної агресії проти України, також грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права та права дітей – громадян України, які під час широкомасштабної наступу РФ були примусово переміщені на територію Росії.