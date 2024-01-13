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Блокада руху вантажівок на україно-румунському кордоні завершена

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Блокада руху вантажівок на україно-румунському кордоні завершена
13 січня, на території Румунії фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет»
фото з відкритих джерел

Пропуск автомобілів здійснюється за встановленим порядком

Румунські фермери припинили блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску «Порубне-Сірет». Про це повідомила Державна прикордонна служба.

«Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску «Порубне-Сірет» на території Румунії припинено», – йдеться в повідомленні.

Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком.

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня, на території Румунії фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне».

Державна прикордонна служба зазначала, що причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі, а ускладнення руху може бути в обох напрямках.

Як повідомлялося, страйки у Румунії тривають із середи. У них беруть участь не лише фермери, а й перевізники. Стихійні блокування розпочали якраз останні, зокрема, через зміни умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника (RCA). Зараз вони разом із фермерами ускладнюють проїзд з Бухаресту до інших міст країни, а також на прикордонних пунктах з Молдовою, Болгарією, а тепер ще й з Україною.

Раніше німецькі фермери тимчасово заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею. 

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.

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Теги: Румунія кордон блокування блокада

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