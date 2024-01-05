Олігарх Дерипаска придбав літак за $36 млн, попри західні санкції

Видання вказує, що Дерипаска купив літак Falcon 7X, випущений у 2016 році

Згідно із закритими даними російської митної статистики, джет ввезли в Росію в лютому 2023 року

Російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан. Про це повідомляє російське видання «Верстка».

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Зазначається, що компанія «Арсенал», пов'язана з мільярдером Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну придбала бізнес-джет.

«Згідно із закритими даними російської митної статистики, які є в розпорядженні редакції, джет ввезли в Росію в лютому 2023 року. За договором купівлі-продажу він був оформлений на компанію «Арсенал», – йдеться в матеріалі.

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Ця фірма зареєстрована в московському діловому центрі «Парк перемоги», у якому також має реєстрацію компанія «Русал». З 2018 року «Арсенал» належить 74-річній Наталії Калгашкіній. Жінка до 2012 року, поки фірму не ліквідували, очолювала ТОВ «Інвестиції та управління», що належало все тому ж «Русалу».

Крім того, у 2017 році Калгашкіна заснувала і два роки володіла ще однією компанією, пов'язаною з торгівлею алюмінієм – ТОВ «АСК».

Видання вказує, що Дерипаска купив літак Falcon 7X, випущений у 2016 році. Він вміщує до 14 пасажирів.

Після реєстрації в Росії бізнес-джет отримав бортовий номер RA-09618. Деякі його рейси збігаються з пересуваннями Олега Дерипаски. 11 вересня 2023 року борт прилетів до Владивостока, а ввечері наступного дня покинув столицю Примор'я.

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«У ці дні там проходив Східний економічний форум, на якому був присутній мільярдер. А з 27 листопада до 1 грудня джет літав до Пекіна, де проходило засідання Російсько-китайського комітету дружби. Участь Дерипаски в ньому також анонсувалася», – пише видання.

Придбано літак був у казахстанського перевізника Irtysh-Air. Його вартість, згідно з даними митниці, становить майже $36 млн.

Нагадаємо, колишній помічник спецагента з контррозвідки в офісі ФБР у Нью-Йорку, Чарльз Макгонігал визнав себе винним у роботі на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску.

Олег Дерипаска – російський олігарх. Йому належить промисловий конгломерат «Російські машини», до якого входить «Військово-промислова компанія» – великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. У його активах Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовувалися Росією під час військової агресії проти України у 2022 році. Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через зв'язки з Кремлем.

Раніше російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.

Як повідомлялося, компанія російського олігарха Олега Дерипаски «Русал» набирає на роботу добровольців, які майже одразу підписують договір з Міноборони РФ і йдуть на війну проти України.