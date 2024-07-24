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У столиці Латвії з'явився новий притулок для українських біженців: які умови (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У столиці Латвії з'явився новий притулок для українських біженців: які умови (фото)
Рига на облаштування притулку витратила 170 тис євро
фото: Rus.LSM.lv

Будівля розрахована на 125 осіб, біженці з України можуть залишатися у ній 120 днів

У Ризі з'явився будинок для українських біженців, де вони зможуть провести перші 120 днів перебування у Латвії, доки не знайдуть собі іншого житла. Про це повідомляє Rus.LSM.lv

«Ця будівля спочатку слугувала гуртожитком, її планувалося передати на відчуження. Але ми зрозуміли, що це справді те місце, яке можна назвати портом світу для мирних жителів України. Де можна відновитись після цієї війни. І підготуватись до подальших кроків свого життя. Тут з усіх боків паркан та дуже зелена територія», – каже в.о. керівника департаменту житла та середовища Ризької думи Едійс Пельшc.

Тут можуть розміститися до 125 осіб та залишитися на 120 днів. На двох поверхах будівлі відремонтовано та мебльовано кімнати. Обладнана спільна кухня, де встановлені електричні плити та пральні машини. Є й посуд. «Такі приміщення ми створили вперше, але саму послугу ми забезпечували і раніше. Укладали договори із приватними установами. Нині частину ми зможемо забезпечити і самотужки. Загальна сума з бюджету Риги – 170 тисяч євро, але, якщо підрахувати у довгостроковій перспективі, це вигідніше для міста», – пояснив мер Риги Вілніс Кірсіс.

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Крім того, 150 тис євро на косметичний ремонт приміщень виділило Міністерство регіонального розвитку. Втім, у коридорах та зовні будівлі ремонт не проводили.

«За мінімальні ресурси ми досягли дуже багато чого. Ця будівля, звичайно, вимагає і візуального впорядкування. Але все розвиватиметься далі. І я можу сказати велике спасибі художникам, які добровільно створили малюнки на стінах сходової клітки», – сказав Едійс Пельшc.

За словами керівника центру підтримки мешканців України Петериса Грубе, до Риги щодня прибувають українські біженці: «Досить багато, потік досить стабільний. Не маю такої статистики, скільки саме нових приїжджає, бо це змінюється. Люди приїжджають із інших міст, люди приїжджають із інших країн. Але через наш центр на Палес, 9 за день приходить приблизно 240 осіб, а користується першим розміщенням у Ризі на місяць близько 630 осіб».

Раніше стало відомо, що Латвія вирішила залишити біженцям з України пільги у вигляді безкоштовного користування у громадським транспортом. При цьому купувати новий електронний квиток не потрібно. Також бажаючі можуть звернутися до Українського центру підтримки, який розташований за адресою вулиця Палеса 9, в районі Югла, Ризі, і зробити продовження документів на проїзд.

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Теги: Латвія житло притулок біженці

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