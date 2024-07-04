Латвійські військові писатимуть слово «Росія» з маленької літери

«Це не друкарська помилка, а усвідомлений акт солідарності з українськими колегами»

Латвійські військові спеціально писатимуть слово «Росія» з маленької літери в офіційних пресрелізах та продовжуватимуть так робити надалі, заявила речниця Збройних сил країни Сандра Брале. За її словами, які наводить портал LSM.lv, такий крок було зроблено як вираження солідарності з українською армією.

«Це не друкарська помилка, а усвідомлений акт солідарності з українськими колегами. Така практика буде продовжена і в майбутньому», – пояснила Брале.

Портал нагадує, що дискусії в країні про написання з малої літери назви країни-агресора та імен її керівників точаться давно, однак у лютому в Центрі державної мови дійшли висновку про неприпустимість такої позиції. Експерти також додали, що це може бути припустимо в особистому та неофіційному листуванні, але не на рівні документів та офіційних повідомлень.

До слова, латвійський національний театр заборонив використання російської мови у виставах. Театр відмовився надавати майданчик для спектаклю «Записки божевільних» російського режисера Дмитра Кримова, який засуджує війну. Більше того, поки триває війна в Україні, вистави російською мають бути під забороною. Головні ролі у виставі виконують актори Чулпан Хаматова та Максим Суханов, які покинули РФ після повномасштабного вторгнення.

Раніше стало відомо, що Латвія збирається покарати громадянина, який поїхав воювати проти України. Служба держбезпеки Латвії звернулася до прокуратури з проханням розпочати кримінальне переслідування щодо громадянина країни, який протизаконно бере участь у військових діях на території України на боці Росії.

Нагадаємо, Латвія готує для громадян різні типи укриттів на випадок нападу Росії. При цьому країні на ремонт чи створення сховищ та місць для укриття буде потрібно близько 100 млн євро. У підготовленому Міністерством внутрішніх справ (МВС) законопроєкті пропонується поділити всі латвійські притулки на три категорії.