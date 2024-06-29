Тисячі іспанців оголосили протест масовому туризму: країною пройде хвиля мітингів

Цьогоріч кількість туристів в Іспанії сягне понад 100 млн людей, це більш ніж удвічі перевищує чисельність населення країни

Скарги протестувальників різні – від людності у громадському просторі й транспорті до знищення місцевих підприємств

Тисячі людей з усього південного регіону Іспанії 29 червня вийдуть на вулиці міста Малага, аби протестувати проти масового туризму. Про це пише Guardian.

До акції доєднаються демонстранти з популярних міст Андалузії – Гранади, Севільї та Кадіса – після нещодавніх протестів на Канарських та Балеарських островах. Ще один протест запланований уже за тиждень у Барселоні.

Очікується, що цьогоріч кількість туристів в Іспанії сягне понад 100 млн людей, це більш ніж удвічі перевищує чисельність населення країни.

Скарги протестувальників різні – від людності у громадському просторі й транспорті до знищення місцевих підприємств. Однак основною проблемою є житло. Як зазначає видання, прибуткова торгівля туристичними квартирами поглинула житловий фонд, що змусило місцевих виїхати і знищило історичні міські райони.

Представник профспілки орендарів Малаги Курро Мачука наголосив, що люди, які працюють у сфері туризму, не можуть дозволити собі оренду житла у власному місті.

Активіст житлового будівництва у Барселоні Марті Кусо, який є одним з організаторів демонстрації наступної суботи, переконаний, що Іспанія має перестати витрачати €80 млн на рік для просування міста за кордоном.

«Йдеться не лише про обмеження туризму, але й про гарантування прав людей, які тут живуть», – наголосив він. До слова, Барселона, найпопулярніше місце для відпочинку в Іспанії, оголосила, що заборонить короткострокову оренду квартир для туристів до 2028 року, аби приборкати стрімке зростання вартості житла та зробити місто зручним для місцевих.

Нагадаємо, влада Іспанії розглядає можливість скоротити офіційний робочий тиждень до 38,5 годин. Зміни мають набути чинності вже цього року, пише EUobserver.

До слова, в Іспанії розпочали процедуру остаточного скасування кориди. Цьогоріч там не вручатимуть національну премію із цього видовища.