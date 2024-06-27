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Новий президент Словаччини зібрався обмежити допомогу українським біженцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Новий президент Словаччини зібрався обмежити допомогу українським біженцям
Словаччина змінює підхід до розміщення біженців
фото із відкритих джерел

Розмір допомоги у Словаччині не зміниться, але підтримка біженців з липня 2024 року стане більш адресною

Президент Словаччини Петер Пеллегріні підписав зміни до закону, якими обмежує виплату компенсації за житло для біженців з України. Про це повідомили у пресслужбі словацького лідера. Поправка до закону набуде чинності з 1 липня 2024 року.

 Уряд Словацької Республіки за пропозицією Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки затвердив нове положення про надання допомоги на проживання біженців. Передбачається, що компенсація за розміщення біженців з України виплачуватиметься лише 120 днів від першого надання притулку на території Словаччини.

«Поправка до закону скорочує термін надання допомоги на проживання емігранта до 120 днів з моменту першого отримання тимчасового притулку в Словаччині. Протягом більш тривалого періоду часу допомога буде доступна лише для незахищених осіб», –  йдеться у новому документі.

Так, без обмежень у часі на неї можуть претендувати лише представники вразливих груп, до яких належать інваліди, люди похилого віку та діти до п'яти років. Їм житло надаватиметься за рахунок держави без обмеження за часом.

«Розмір допомоги за одну ніч проживання емігранта залишається незмінним, для проживання в сімейних будинках і квартирах вона становить 5 євро. Незмінними залишаються і максимальні загальні суми в залежності від кількості житлових кімнат», –  пояснюють правила посадовці.

Нагадаємо, влада Словаччини в останні місяці влада робить багато для того, щоб мотивувати біженців з України або повертатися додому, або працювати в країні. Так, ще у лютому уряд значно зменшив розмір компенсації, яка виплачувалася державою власникам нерухомості, що надають житло українським біженцям. На початку червня словацький кабмін вирішив скасувати цю компенсацію, запропонувавши сплачувати житло новоприбулим біженцям з України лише на 120 днів.

До слова, Словаччина хоче продовжувати бути частиною ЄС і НАТО, але водночас не хоче брати на себе додаткових зобов'язань, зокрема щодо захисту країн-партнерів, заявив президент країни Петер Пеллегріні. При цьому він зазначив, що Братислава не блокуватиме черговий пакет допомоги Києву на саміті НАТО у липні. При цьому він повторив, що Словаччина відмовляється відправляти в Україну військових, у тому числі інструкторів.

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Теги: Словаччина українці житло президент влада біженці правила компенсація обмеження

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