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На Лазуровому узбережжі Франції затримано лідера банди «Залютинських» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Лазуровому узбережжі Франції затримано лідера банди «Залютинських» (фото)
Затримано лідера так званої банди «Залютинських» та одного з її учасників
фото: Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці кількох країн у рамках міжнародного співробітництва за допомогою каналів Європолу встановили, що ця злочинна організація причетна до низки злочинів в Україні, а також на півдні Франції 

На Лазуровому узбережжі слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з колегами із Франції затримали лідера так званої банди «Залютинських» та одного з її учасників. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці кількох країн у рамках міжнародного співробітництва за допомогою каналів Європолу встановили, що ця злочинна організація причетна до низки злочинів в Україні, а також на півдні Франції.

За даними слідства, в Україні учасники банди діяли у Київській та Харківській областях. Вони причетні до вимагання коштів, організації розбійного нападу із проникненням у житло, з метою заволодіння грошима та коштовностями.

Також члени угруповання змушували громадян переписувати майно або свої частки в бізнесі на інших осіб, створювали для підприємців нестерпні умови ведення бізнесу, а потім пропонували вирішувати ці проблеми за окрему плату.

За даними слідства, в Україні учасники банди діяли на територіях Київської та Харківської областей
За даними слідства, в Україні учасники банди діяли на територіях Київської та Харківської областей
фото: Офіс генерального прокурора.

Українські правоохоронці встановили, що після лютого 2022 року члени банди «Залютинських» переорієнтували діяльність за межі України.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних грошові кошти, мобільні телефони, коштовні речі та інші предмети, які вони могли використовувати у злочинній діяльності
За результатами обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних грошові кошти, мобільні телефони, коштовні речі та інші предмети, які вони могли використовувати у злочинній діяльності
фото: Офіс генерального прокурора.

На півдні Франції упродовж 2023-2024 років фігуранти незаконно заволоділи автівками, скоїли підпал транспортного засобу, напади на громадян, викрадення майна тощо. Серед потерпілих є громадяни Франції та України.

Затримано лідера так званої банди «Залютинських» та одного з її учасників
Затримано лідера так званої банди «Залютинських» та одного з її учасників
фото: Офіс генерального прокурора.

За погодженням з органами юстиції Французької Республіки і за підтримки Європолу у червні 2024 року на території Франції та України правоохоронці разом із Французькою жандармерією провели спільні заходи з метою знешкодження діяльності злочинної організації.

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За результатами обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників грошові кошти, мобільні телефони, коштовні речі та інші предмети, які вони могли використовувати у злочинній діяльності
фото: Офіс генерального прокурора.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників грошові кошти, мобільні телефони, коштовні речі та інші предмети, які вони могли використовувати у злочинній діяльності.

Затриманим у Франції фігурантам обрані запобіжні заходи.

Окрім того, в Україні правоохоронці також провели обшуки у причетних осіб. Вилучені зброя, грошові кошти, пристрої для стеження за транспортними засобами, мобільні телефони, комп’ютерна техніка, чорнові записи.

Отримані за результатами слідчих дій докази будуть передані компетентним органам Французької Республіки в рамках міжнародної правової допомоги.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мукачівцю за фактом організації умисного знищення чужого майна шляхом вибуху (частина третя статті 27 та частина друга статті 194 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України. У межах слідства правоохоронці встановили факт причетності чоловіка до інциденту у Мукачеві 23 січня 2024 року. Тоді близько четвертої години ранку на подвір’я депутата Закарпатської обласної ради кинули гранату.

Також повідомлялося, що еонтррозвідка Служби безпеки України за сприяння керівництва Державної прикордонної служби України викрила прикордонника, який збирав для федерельної служби безпеки Росії інформацію про Сили оборони на кордоні Волинської області з Білоруссю. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Теги: зброя прокурор викрадення житло розслідування майно

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