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Що спонукатиме українців повертатися додому після війни: результати опитування

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Що спонукатиме українців повертатися додому після війни: результати опитування
Зовнішні чинники, які можуть сприяти поверненню українців: труднощі працевлаштування в країні перебування, висока вартість життя, погіршення умов соціальної підтримки
фото з відкритих джерел

В українців запитали: чи планують вони повертатися додому після війни, і що цьому сприятиме

Безпекова ситуація, вирішення житлових питань та забезпечення гідних умов праці та відновлення інфраструктури – внутрішні фактори, що сприятимуть поверненню українців додому. Такий висновок зробили в Інституті демографії та дослідження проблем якості життя НАН України після проведеного опитування.

Експерти інституту підкреслили й зовнішні чинники, які можуть сприяти поверненню українців, а саме: труднощі працевлаштування в країні перебування, висока вартість життя, погіршення умов соціальної підтримки.

«Це також незадовільне або несвоєчасне, краще сказати, медичне обслуговування, відчуття соціальної ізоляції, некомфортність перебування в чужій країні, також мовні бар'єри. Ну і також не задовільний соціальний статус для тих, хто мав певний статус проживаючи в Україні», – йдеться у результатах опитування.

Водночас після завершення війни до України можуть приїхати від 10 до 30%, або ж у кращому випадку 50% українців.

«На думку більшості учасників опитувань після завершеня завершення війни не варто очікувати масового повернення співвітчизників, адже додому можуть приїхати від 10 до 30%, у кращому випадку 50% українців. Будуть повертатися насамперед ті, кому є що втрачати в Україні, наприклад житло, бізнес, права власності на землю», – повідомила експертка Інституту Марина Огай.

Що спонукатиме українців повертатися додому після війни: результати опитування фото 1
фото: скриншот з відео

Також з великою ймовірністю повернуться члени роз'єднаних родин та люди більш старшого похилого віку. В Інституті зауважують, що скоріш за все українські біженці будуть повертатися в населені пункти, що віддалені від зони бойових дій і кордону з РФ.

У дослідженні окремо виявили «специфічні чинники неповернення чоловіків призивного віку». 

«Це продовження або посилення мобілізації, те, що зараз і відбувається: існування схем виїзду за кордон для чоловіків призовного віку. Це побоювання осудження з боку громади, як на мене тепер люди дивитимуться, бо я виїжджав за кордон. Це також острах за юридичну і кримінальну відповідальність», – акцентувала увагу Огай.

Опитування проводилось з 29 грудня 2023 року по 5 березня 2024 року.

Нагадаємо, за оптимістичними прогнозами, у 2033 році в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більше 35 мільйонів громадян. Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. 

Лібанова пояснює, що для підтримки чисельності населення на рівні 30 мільйонів потрібно щороку залучати приблизно 300 тисяч мігрантів. Відповідно, виникне питання про інтеграцію всіх цих людей в українське суспільство.

Відомо, що покоління чоловіків, яким зараз 25-30 років, є в Україні найменш чисельним, а саме вони могли б більш ефективно захищати нашу країну від ворога. Про це експерти заговорили після того, як було зменшено призовний вік від 27 до 25 років. 

До слова, після закінчення великої війни одними з головних проблем, що постануть перед Україною, будуть демографічна криза, зміна статево-вікової структури та міграція. Ці проблеми мали місце ще до повномасштабного вторгнення, а згодом вони лиш загостряться. 

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Теги: демографічна криза війна біженці кордон житло бізнес

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