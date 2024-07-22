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На окупованій Херсонщині колаборанти створили фонд «безхазяйного» житла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На окупованій Херсонщині колаборанти створили фонд «безхазяйного» житла
Фонд створений з метою відібрати нерухомість у їх законних власників
фото: ЦНС

Критерієм для визначення «безхазяйності» є відсутність господарів вдома впродовж кількох місяців

Спеціальний житловий фонд «безхазяйного» житла колаборанти створили на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.  Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Фонд створюється з метою відібрати нерухомість у їх законних власників. Критерієм для визначення «безхазяйності» є відсутність господарів вдома впродовж кількох місяців», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій частині Луганщини так звана місцева влада змінює законодавство, щоб передавати житло, яке вони визнали «безгосподарним», силовикам та мігрантам з Центральної Азії. 

До слова, російські окупанти заявили, що впродовж 30 діб націоналізують житло луганчан, які не повернуться на окуповану території і не перереєструють нерухомість за законодавством РФ. 

Теги: колабораціонізм житло будинок Херсонщина окупанти окупація Україна

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