На окупованій Херсонщині колаборанти створили фонд «безхазяйного» житла

Фонд створений з метою відібрати нерухомість у їх законних власників

Критерієм для визначення «безхазяйності» є відсутність господарів вдома впродовж кількох місяців

Спеціальний житловий фонд «безхазяйного» житла колаборанти створили на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Фонд створюється з метою відібрати нерухомість у їх законних власників. Критерієм для визначення «безхазяйності» є відсутність господарів вдома впродовж кількох місяців», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій частині Луганщини так звана місцева влада змінює законодавство, щоб передавати житло, яке вони визнали «безгосподарним», силовикам та мігрантам з Центральної Азії.

До слова, російські окупанти заявили, що впродовж 30 діб націоналізують житло луганчан, які не повернуться на окуповану території і не перереєструють нерухомість за законодавством РФ.