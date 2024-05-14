Країни Балтії запускають нову програму працевлаштування для біженців

В Естонії та Латвії запускають нову програму спраяння працевлаштуванню біженців

Естонська рада допомоги біженцям (Eesti Pagulasabi) запускає в Естонії та Латвії нову програму для біженців, які шукають роботу. Про це пише естонське видання ERR.

Програму буде реалізовано з червня 2024 року до липня 2025 року. Вона фінансується через Interreg за підтримки Європейського фонду регіонального розвитку (ЄБРР).

«Наша мета – допомогти біженцям, які шукають роботу, адаптуватися в нових умовах, вийти на ринок праці та максимально застосувати свій потенціал у новій країні», – розповіла керівниця програми консультування Естонської ради допомоги біженцям Вероніка Сааревелі.

За її словами, програма пропонує можливості пройти практику або ознайомитися з роботою. Для чого будуть залучені різні роботодавці, щоб розширити кругозір учасників та підготувати їх до успішного виходу на ринок праці.

«У нинішній конкурентній ситуації на ринку праці дуже важливо, щоб здобувачі роботи з числа біженців мали необхідні навички та знання, щоб знайти потрібну роботу та успішно впоратися з новими обставинами», – додала керівниця програми консультування Естонської ради.

Важливою частиною програми стане практична складова, наприклад, рольові ігри, симуляції співбесіди на роботу та групові співбесіди, які допоможуть учасникам програми реалізувати набуті знання та навички.

У програмі в Естонії протягом року можуть взяти участь 144 особи, щомісяця стартує одна група із 12 осіб.

До слова, в Естонії протягом останніх шести місяців почала знижуватися кількість українських біженців. Про це пише ERR.

Повідомляється, що з початку війни до Естонії прибули майже 160 тис. українських біженців. Із них 70 тис. перебралися далі до інших країн. Залишитись в Естонії вирішили близько 90 тис. українців.

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, зараз в Естонії під тимчасовим захистом проживає майже 31 тис. біженців. Із початку повномасштабної війни з РФ багато українських біженців виїхали через Естонію до інших країн, а частина з них повернулася додому. Точну кількість біженців, які повернулися в Україну, назвати важко.