У Страсбурзі відбулася акція вшанування героїв Небесної Сотні (фото)

В акції взяли участь українці, які мешкають і працюють у Страсбурзі

У Страсбурзі відбулася акція вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні, які загинули у 2014 році під час Революції гідності. Як передає «Укрінформ», у церемонії, яку організувало Постійне представництво України при Раді Європи, взяли участь українці, які мешкають і працюють у Страсбурзі.

У своєму виступі перед громадою постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк нагадав, що вісім років тому у Києві відбулися наймасовіші вбивства захисників Євромайдану. Але люди свідомо йшли на бій за демократію, адже за часів президентства Януковича Україна перетворилася на додаток до Росії, зазначив він.

«За роки правління Януковича фактично було зруйновано потенціал Збройних сил України. Навесні 2014 року, коли почалася російська агресія, з’ясувалося, що з усього 200-тисячного війська України лише близько 50 тис. були у стані боєготовності. Це була свідома політика руйнації ЗСУ для підготовки агресії проти України», – констатував Тарасюк.

Він підкреслив, що герої Майдану своєю самопожертвою направили дуже потужний сигнал всьому українському суспільству і всьому світу, який в той час був з Україною.

Вшановуючи пам’ять героїв, учасники акції згадали, як під час Революції гідності були свідками небувалого зростання національної свідомості українців. І одразу після перемоги революції її учасники пішли у добровольчі батальйони на фронт воювати з Росією.

«Сьогодні, пам’ятаючи про героїв Небесної Сотні, про жертви в боротьбі з авторитарним режимом Януковича і в боротьбі проти Росії, ми можемо без сумніву сказати, що це була самопожертва, яка змінила українське суспільство, яка знову повернула Україну на шлях демократії», – зазначив постпред України.

Але, за його словами, Росії це не до вподоби, і ніхто не може спрогнозувати, чим закінчиться нинішнє нарощування військової потуги на кордонах України. Проте однозначно, і про це говорить соціологія, українці у своїй більшості готові виступити на боротьбу зі зброєю проти російського агресора. І сьогодні весь світ знов підтримує Україну, що додає сил і впевненості, що вона не залишиться на самоті перед лицем російської агресії, підкреслив Тарасюк.

Учасники акції вшанували хвилиною мовчання пам’ять Небесної Сотні, а також всіх інших героїв, хто віддав і віддає своє життя заради миру в Україні та її розвитку.

У неділю, 20 лютого, в Україні громадяни шанують День Героїв Небесної Сотні. У 2014 році цього дня загинуло найбільше учасників Майдану – 47 людей. Зранку президент з дружиною встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

Нагадаємо, у Києві підготували заходи, щоби вшанувати цей важливий день для всіх українців.

Раніше у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

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