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    Думки вголос

    Події 18-20 лютого 2014-го – найкращий доказ того, що у нас з Росією інший генетичний код

    Це&nbsp;&ndash;&nbsp;наша країна. І ми вибороли право на неї - Події 18-20 лютого 2014-го – найкращий доказ того, що у нас з Росією інший генетичний код
    Це – наша країна. І ми вибороли право на неї

    Завдяки Майдану пішов незворотній процес формування української новітньої культурно-політичної ідентичності

    Весь Майдан, й особливо події 18-20 лютого 2014-го року – це якраз найкращий доказ того, що у нас з Рашкою інший генетичний код.

    Традиції шляхетської та козацької демократії не зміг з нас вичавити навіть нелюдський совок з його біонегативною селекцією населення довжиною в 70 років.

    Українців насправді набагато менше, ніж власників синіх паспортів з тризубом. І, знову ж таки, Майдан це дуже чітко показав.

    Але є одна тенденція, яка говорить про те, що, навіть не дивлячись на те, що Майдан не привів до влади дійсно нових політиків, він все одно переміг. І продовжує перемагати кожен день.

    Ось дані із грудневого дослідження Центру Разумкова. Яке свідчить що з кожним роком збільшується кількість людей, які вийшли б на Майдан. Понад те – зменшується кількість тих, хто хотів би повернутися в Україну 2013-го року.

    Ще більш чітко видно, як зменшується кількість «какая разніца». І чітко сегментується українська більшість та ватне гетто – в абсолютній меншості.

    Тому ми перемогли. Й тоді, й на шляху перемоги зараз.

    Це – наша країна. І ми вибороли право на неї.

    Завдяки Майдану пішов незворотній процес формування української новітньої культурно-політичної ідентичності. І його не зупинити. І це – поразка Москви та її клевретів.

    А ватна патороч або увіллється в український проект, або перетвориться на смердюче маргінальне болото. Де їм саме й місце.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) українці активісти
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