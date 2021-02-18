Події 18-20 лютого 2014-го – найкращий доказ того, що у нас з Росією інший генетичний код

Це – наша країна. І ми вибороли право на неї

Завдяки Майдану пішов незворотній процес формування української новітньої культурно-політичної ідентичності

Весь Майдан, й особливо події 18-20 лютого 2014-го року – це якраз найкращий доказ того, що у нас з Рашкою інший генетичний код.

Традиції шляхетської та козацької демократії не зміг з нас вичавити навіть нелюдський совок з його біонегативною селекцією населення довжиною в 70 років.

Українців насправді набагато менше, ніж власників синіх паспортів з тризубом. І, знову ж таки, Майдан це дуже чітко показав.

Але є одна тенденція, яка говорить про те, що, навіть не дивлячись на те, що Майдан не привів до влади дійсно нових політиків, він все одно переміг. І продовжує перемагати кожен день.

Ось дані із грудневого дослідження Центру Разумкова. Яке свідчить що з кожним роком збільшується кількість людей, які вийшли б на Майдан. Понад те – зменшується кількість тих, хто хотів би повернутися в Україну 2013-го року.

Ще більш чітко видно, як зменшується кількість «какая разніца». І чітко сегментується українська більшість та ватне гетто – в абсолютній меншості.

Тому ми перемогли. Й тоді, й на шляху перемоги зараз.

Це – наша країна. І ми вибороли право на неї.

Завдяки Майдану пішов незворотній процес формування української новітньої культурно-політичної ідентичності. І його не зупинити. І це – поразка Москви та її клевретів.

А ватна патороч або увіллється в український проект, або перетвориться на смердюче маргінальне болото. Де їм саме й місце.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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