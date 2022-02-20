День Героїв Небесної Сотні: програма заходів у Києві

Сьогодні – День Героїв Небесної Сотні

До Дня Героїв Небесної Сотні, який відзначається щорічно 20 лютого, у Києві відбудеться низка заходів

У неділю, 20 лютого, в Україні громадяни шанують День Героїв Небесної Сотні. У 2014 році цього дня загинуло найбільше учасників Майдану – 47 людей. У Києві підготували заходи, щоби вшанувати цей важливий день для всіх українців. Перелік заходів опублікував «Укрінформ».

10:00–12:00

З 10:00 ранку почнеться церемонія ушанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, а також учасників Революції Гідності в Екуменічному храмі Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників. Храм знаходиться на алеї Героїв Небесної Сотні, 6.

12:00–12:30

В обід на алеї презентують інсталяцію «Обірвана кулею мрія».

12:00–13:00

У Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться панахида за загиблими під час подій Революції Гідності. Собор знаходиться на вулиці Трьохсвятительська, 8.

16:00-18:00

На Майдані Незалежності проведуть захід «Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні».

На вулиці Хрещатик, 2, на першому поверсі Українського дому, у концертній залі презентують міжнародний театральний проєкт – виставу «Майдан Інферно».

16:30–18:00

На Майдані Незалежності відбудуться народні збори «Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні».

18:00–19:00

В Екуменічному храмі Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників пройде міжконфесійна панахида за Героями Небесної Сотні. Під час неї люди запалять лампадки уздовж алеї Героїв Небесної Сотні.

19:00

На Володимирському узвозі, 2 відбудеться музично-літературна композиція «Народжена вільною» пам’яті Небесної Сотні у колонній залі імені М. В. Лисенка Національної філармонії України.

19:00-23:00

На Майдані Незалежності та алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться запалення світлової інсталяції під назвою «Промені Гідності» під музику Романа Коляди.

20:00–22:00

У кіноконцертній залі Українського дому на вулиці Хрещатик, 2 відбудеться українська кінопрем’єра швейцарського художнього фільму про Революцію Гідності «Ольга», також пройде зустріч із творчою групою.

Крім того, впродовж дня на алеї Героїв Небесної Сотні проходитиме комеморативна інсталяція під назвою «Місця гідності».

Раніше у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

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