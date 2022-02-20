Німеччина бачить свою роль в економічній підтримці України – глава Бундесверу
Міністерка оборони Німеччини розповіла про шляхи допомоги Україні
Німеччина бачить своїм завданням надавати Україні економічну і фінансову підтримку, тоді як інші партнери роблять це у військовій сфері. Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт під час панельної дискусії «Перестати мовчати: Європейська зовнішня й безпекова політика та мова влади» під час Мюнхенської безпекової конференції.
Міністерка підкреслила «компліментарний» підхід у підтримці України і заявила, що союзники згодні з таким розподілом ролей.
«Союзники розуміють, що ми надаємо підтримку іншими шляхами. Ми не маємо грати всі одну і ту ж гру», – сказала Ламбрехт.
Вона зазначила, що для Німеччини завжди було важливим запровадити для Києва «стабілізаційний пакет», щоб Україна змогла прогресувати, у тому числі, й у досягненні своїх цілей щодо наближення до євроатлантичних структур. Політик нагадала про обіцянку канцлера Олафа Шольца спрямувати для України ще €150 млн.
Що стосується постачання зброї, то глава Бундесверу знову говорила про дуже обмежувальну політику урядів ФРН протягом багатьох років, що це є політичною позицією, на якій Берлін стоїть довго та яка має відношення до минулого Німеччини і що майже 80% населення підтримують такий підхід.
Глава Бундесверу запевнила, що добиватиметься збільшення оборонного бюджету, адже для того, щоб бути надійними партнерами в НАТО, треба мати достатньо ресурсів.
Німеччина ініціювала «Стратегічний компас» і готова працювати над втіленням стратегії в життя разом із союзниками, сказала Ламбрехт.
Раніше стало відомо, що на тлі загрози повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, замість летальної зброї Німеччина поставить Україні захисні шоломи.
Натомість прем'єр Естонії закликала Німеччину надати допомогу Україні.
Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на німецьких та естонських чиновників повідомило, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва з Естонії в Україну. Автори матеріалу зробили висновок, що позиція ФРН свідчить про розбіжності на Заході щодо України.