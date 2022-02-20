До «Кримської платформи» приєдналася ще одна країна

Перший саміт «Кримська платформа» відбувся у серпні цього року, участь у ньому взяли 46 країн

Перший саміт «Кримська платформа» відбувся у серпні цього року, участь у ньому взяли 46 країн

Глава МЗС повідомив про нового учасника дипломатичного формату

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що склад учасників «Кримської платформи» поповнився ще однією країною. До дипломатичного формату вирішив приєднатися Ліхтенштейн. Про це стало відомо на брифінзі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

«Дуже хорошу новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила, що Ліхтенштейн приєднується до «Кримської платформи». Ця країна не брала участь у установчому саміті «Кримської платформи», але сьогодні вона приєдналася до наших зусиль», – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба анонсував новий саміт «Кримської платформи», він запланований на серпень 2022 року і пройде за участю парламентських делегацій різних країн.

Попри шалений опір Росії, 23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю делегатів із 46 країн. У спільній декларації учасники наголосили, що працюватимуть для «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму та міста Севастополя».

Раніше Глава Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої очільник Кремля заявив, що саміт Кримської платформи «носить провокаційний характер».

До слова, успішність «Кримської платформи», на думку Рефата Чубарова, підштовхнула окупаційну владу Криму до більш жорстких репресій проти кримських татар.

Нагадаємо, 8 вересня посли країн Євросоюзу продовжили персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ за агресію проти України. Водночас уряд України готує санкції проти Росії через будівництво в окупованому Криму Керченського мосту і руйнування парків. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародної спільноти про невизнання виборів до Держдуми Росії, голосування на яких організували на окупованих територіях України.

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