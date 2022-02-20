Експерт оцінив, наскільки Україна готова до атаки з повітря

«У нас нині переважно техніка радянського виробництва і є достатньо зрозумілою для нашого супротивника»

Угрупування протиповітряної оборони в Україні озброєне не за останнім словом відповідної техніки. Але вони перебувають у більш-менш боєздатному стані. Про це у коментарі «Главкому» розповів координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

«Зокрема, супротивник може використовувати крилаті ракети, якими він буде бити по ключових об’єктах інфраструктури, аби паралізувати управління країною та Збройними силами, та місцях, де, ймовірно, перебувають люди, що приймають рішення. Це все наші сили ПВО мають прикрити. Наскільки це все зараз ефективно – питання дискусійне», – пояснює Машовець.

За словами Експерта, техніка, яку нині має українська ПВО, переважно радянського виробництва і є достатньо знайомою та зрозумілою для нашого супротивника.

Раніше газета The Guаrdian із посиланням на британських чиновників повідомила, що Росія під час можливої атаки на Україну планує захопити Київ, основні українські порти, а також створити сухопутний коридор між РФ та анексованим Кримом.

Водночас The Guаrdian наголошує, що «Збройні сили України не так просто перемогти. Цивільні особи можуть приєднатися до боїв».

Нагадаємо, країни G7 зробили заяву щодо агресії РФ: що чекають від Путіна.

До слова, зараз росіяни створюють «казус беллі» на Донбасі. На повномасштабне вторгнення сьогодні Російська Федерація навряд чи спроможна, але на локальні прикордонні операції – цілком. Більш масштабні операції росіяни навряд чи зможуть провести швидко.

Напередодні путінські «миротворці» заговорили про введення на Донбас. За даними на 2022 рік, чисельність миротворчих сил складає 3600 осіб. Їх використовували не так давно у Казахстані під час придушення масових протестів.

Тим часом у «ДНР» розпочалася примусова мобілізація – український військовий журналіст. Мешканці грецького села Стила на окупованій території звертаються до посла Греції в Україні з проханням по допомогу та розголос. За словами мешканців, із позавчорашнього дня чоловіків силоміць забирають на війну з Україною.

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