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У Свердловській області лісова пожежа перекинулася на склади з порохом

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Свердловській області лісова пожежа перекинулася на склади з порохом
Селище, в якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації
фото з відкритих джерел

Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох

Склади з порохом спалахнули внаслідок лісової пожежі у селищі Первомайський Свердловській області, повідомляють російські ЗМІ.

«Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох», – ідеться у повідомленні. 

У Свердловській області лісова пожежа перекинулася на склади з порохом фото 1

Наразі селище, в якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.

У Свердловській області лісова пожежа перекинулася на склади з порохом фото 2

Нагадаємо, у Росії тривають масштабні пожежі на Уралі та в Сибіру. 

Як повідомлялося,  4 травня у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі. 

Увечері 3 травня в центрі Москви був помічений безпілотник. У місцевих пабліках згодом з'явилася інформація про стовп диму в одному з районів російської столиці. 

До слова, 3 травня російська влада заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Читайте також: Переполох у Москві. Силовики заявляють про нові і нові дрони  
Теги: влада безпілотник путін пожежа

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