У Свердловській області лісова пожежа перекинулася на склади з порохом

Селище, в якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації

Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох

Склади з порохом спалахнули внаслідок лісової пожежі у селищі Первомайський Свердловській області, повідомляють російські ЗМІ.

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«Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох», – ідеться у повідомленні.

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Наразі селище, в якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.

Нагадаємо, у Росії тривають масштабні пожежі на Уралі та в Сибіру.

Як повідомлялося, 4 травня у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі.

Увечері 3 травня в центрі Москви був помічений безпілотник. У місцевих пабліках згодом з'явилася інформація про стовп диму в одному з районів російської столиці.

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До слова, 3 травня російська влада заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.