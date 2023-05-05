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У Канаді вирує лісова пожежа: евакуйовані тисячі людей

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Канаді вирує лісова пожежа: евакуйовані тисячі людей
Пожежа біля селища Фокс Лейк
фото: CBC News

Пожежа вже охопила близько 44 кв. км території

На півночі канадської провінції Альберта вирує лісова пожежа, у зв’язку з чим проводиться евакуація місцевих мешканців. Про це пише CBC News.

Зазначається, що пожежа неподалік від селища Фокс Лейк охопила близько 44 кв. км.

Вогнеборцям поки не вдається взяти пожежу під контроль й близько 3700 жителів вже покинули селище та довколишні поселення.

Зауважимо, що Фокс Лейк знаходиться у 600 км на північ від міста Едмонтон - столиці провінції.

CBC News додає, що у Канаді уже розпочався сезон лісових пожеж і наразі в одній лише провінції Альберта вирує 76 лісових пожеж.

Теги: ліс Канада пожежа

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