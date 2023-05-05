У Канаді вирує лісова пожежа: евакуйовані тисячі людей

Пожежа вже охопила близько 44 кв. км території

На півночі канадської провінції Альберта вирує лісова пожежа, у зв’язку з чим проводиться евакуація місцевих мешканців. Про це пише CBC News.

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Зазначається, що пожежа неподалік від селища Фокс Лейк охопила близько 44 кв. км.

Вогнеборцям поки не вдається взяти пожежу під контроль й близько 3700 жителів вже покинули селище та довколишні поселення.

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Зауважимо, що Фокс Лейк знаходиться у 600 км на північ від міста Едмонтон - столиці провінції.

CBC News додає, що у Канаді уже розпочався сезон лісових пожеж і наразі в одній лише провінції Альберта вирує 76 лісових пожеж.