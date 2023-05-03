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Над Москвою знову літав невідомий безпілотник (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Над Москвою знову літав невідомий безпілотник (відео)
фото скріншот відео

Пабліки опублікували відео, на якому видно стовп диму, що здійнявся над Москвою

Сьогодні ввечері, 3 травня, в центрі Москви знову був помічений безпілотник. У місцевих пабліках згодом з'явилася інформація про стовп диму в одному з районів російської столиці. Про це повідомляють російські Telegram-канали та росЗМІ.

Як зазначають у соцмережах, невідомий безпілотник помітили  в районі Великої Полянки. Він спокійно літав центром Москви, ППО його не збивала.

За кілька хвилин пабліки почали публікувати відео, на якому видно стовп диму, що здійнявся над Москвою. Зазначається, що це десь у центрі у міста.

Як повідомлялося,  російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Нагадаємо, у Москві ввели заборону на запуск БПЛА. Тепер безпілотники можна буде використовувати лише за рішенням органів державної влади.

Теги: путін Telegram безпілотник влада Москва відео

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