Над Москвою знову літав невідомий безпілотник (відео)

Пабліки опублікували відео, на якому видно стовп диму, що здійнявся над Москвою

Сьогодні ввечері, 3 травня, в центрі Москви знову був помічений безпілотник. У місцевих пабліках згодом з'явилася інформація про стовп диму в одному з районів російської столиці. Про це повідомляють російські Telegram-канали та росЗМІ.

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Як зазначають у соцмережах, невідомий безпілотник помітили в районі Великої Полянки. Він спокійно літав центром Москви, ППО його не збивала.

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За кілька хвилин пабліки почали публікувати відео, на якому видно стовп диму, що здійнявся над Москвою. Зазначається, що це десь у центрі у міста.

Як повідомлялося, російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

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Нагадаємо, у Москві ввели заборону на запуск БПЛА. Тепер безпілотники можна буде використовувати лише за рішенням органів державної влади.