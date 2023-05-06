На хімзаводі у США сталася велика пожежа, є поранені
На підприємстві компанії Shell оголошено евакуацію
У передмісті Х'юстона у США спалахнула велика пожежа на хімічному заводі компанії Shell. Про це повідомляє Reuters.
Інформація про пожежу надійшла після 15:00 5 травня за місцевим часом.
За словами очевидців, над об'єктом піднявся стовп диму. Підприємство розташоване у невеликому місті Дір-Парк.
Ліквідацією наслідків пожежі керують пожежні округи Харріс, але на місце також залучено пожежні команди палаючого заводу та інших підприємств.
За оновленими даними, пожежа сталася на установці з виробництва олефінів.
За словами двох джерел, одна людина отримала легкі поранення. Але місцеві ЗМІ повідомляють, що шість людей отримали поранення внаслідок пожежі, і незабаром усі співробітники були евакуйовані із заводу.
Роботи на сусідньому нафтопереробному заводі Pemex тривали, незважаючи на пожежу на хімічному заводі.
До слова, дня невідомі безпілотники знову атакували нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї Росії. Почалася сильна пожежа. Це вже друга атака на цей завод. Попередня була кілька днів тому. Тоді загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу.
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