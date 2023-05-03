Росія заявила, що ЗСУ намагалися вночі вдарити по Кремлю (відео)

У РФ заявляють, що Путін внаслідок атаки не постраждав

Кремль заговорив про «удари у відповідь»

Сьогодні вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Таку заяву зробили у Кремлі, передає «Риа новости».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дрони нібито збила ППО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Крім того, у Росії заявили, що залишають за собою право вжити заходів у відповідь «там і тоді, де і коли вважатимуть за потрібне». Зазначимо, що такі заяви Росія часто робить перед ракетними атаками чи провокаціями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 434-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Минулої доби противник завдав три ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.