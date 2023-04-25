Переполох у Москві. Силовики заявляють про нові і нові дрони

Один із безпілотників знайшли неподалік від того місця, де вчора впав український дрон

У Росії в різних районах Підмосковʼя знайшли три квадрокоптери, що впали, без розпізнавальних знаків. Один з дронів знайшли неподалік від місця падіння безпілотника UJ-22 з вибухівкою, виявленого в Богородському окрузі. Про це повідомляють у силових структурах, передають пропагандистські ЗМІ.

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Російські видання стверджують, що безпілотники були оснащені камерами. За однією з версій окупантів, один із квадрокоптерів міг коригувати вогонь безпілотника з вибухівкою, який впав неподалік.

Цікаво, що флешки всередині дрона не було. При цьому росіяни зауважили, що пролетіти так далеко, як UJ-22, він не може за характеристиками. Отже, запустили його десь неподалік від місця падіння.

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Нагадаємо, вчора росіяни заявили про падіння українського безпілотника із вибухівкою (фото, відео). Дроном, що впав, виявився UJ-22 Airborn українського виробництва.

Крім того, напередодні окупаційна влада заявила про атаку безпілотників на Севастополь.