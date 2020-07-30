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    Українка приїхала на популярний курорт і раптово померла

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    В Одесі від ускладнень коронавірусу померла туристка з Прикарпаття - Українка приїхала на популярний курорт і раптово померла
    В Одесі від ускладнень коронавірусу померла туристка з Прикарпаття

    Туристку госпіталізували у вкрай тяжкому стані із набряком легень

    В одеській лікарні від ускладнень коронавірусу померла 44-річна туристка з Івано-Франківська.

    Про це інформує ТСН.

    До Одеси жінка приїхала на відпочинок, але згодом їй стало погано.

    Туристку госпіталізували у вкрай тяжкому стані із набряком легень. Жінці діагностували коронавірус, ситуацію ускладнили хронічні хвороби та надлишкова вага пацієнтки.

    «Діагноз: коронавірусна інфекція, двостороння пневмонія, ожиріння третього ступеня  близько 200 кілограм. Інші важкі супутні захворювання», - розповіла керівниця департаменту з охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко.

    Тепер фахівці з'ясовують, де саме зупинялася жінка і з ким контактувала. 

    Зазначимо, що станом на 29 липня в Україні зросла кількість регіонів, де не можна послаблювати карантинні обмеження. До списку входять 10 областей. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      67597
    • Одужали
      37394
    • Хворіють
      28553
    • Померли
      1650
    Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).

    Одеса відпочинок хвороби жінка інфекція коронавірус
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