Українка приїхала на популярний курорт і раптово померла
Туристку госпіталізували у вкрай тяжкому стані із набряком легень
В одеській лікарні від ускладнень коронавірусу померла 44-річна туристка з Івано-Франківська.
Про це інформує ТСН.
До Одеси жінка приїхала на відпочинок, але згодом їй стало погано.
Туристку госпіталізували у вкрай тяжкому стані із набряком легень. Жінці діагностували коронавірус, ситуацію ускладнили хронічні хвороби та надлишкова вага пацієнтки.
«Діагноз: коронавірусна інфекція, двостороння пневмонія, ожиріння третього ступеня — близько 200 кілограм. Інші важкі супутні захворювання», -— розповіла керівниця департаменту з охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко.
Тепер фахівці з'ясовують, де саме зупинялася жінка і з ким контактувала.
Зазначимо, що станом на 29 липня в Україні зросла кількість регіонів, де не можна послаблювати карантинні обмеження. До списку входять 10 областей.
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