Українка приїхала на популярний курорт і раптово померла



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В Одесі від ускладнень коронавірусу померла туристка з Прикарпаття

Туристку госпіталізували у вкрай тяжкому стані із набряком легень

В одеській лікарні від ускладнень коронавірусу померла 44-річна туристка з Івано-Франківська.

Про це інформує ТСН.

До Одеси жінка приїхала на відпочинок, але згодом їй стало погано.

Туристку госпіталізували у вкрай тяжкому стані із набряком легень. Жінці діагностували коронавірус, ситуацію ускладнили хронічні хвороби та надлишкова вага пацієнтки.

«Діагноз: коронавірусна інфекція, двостороння пневмонія, ожиріння третього ступеня — близько 200 кілограм. Інші важкі супутні захворювання», -— розповіла керівниця департаменту з охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко.

Тепер фахівці з'ясовують, де саме зупинялася жінка і з ким контактувала.