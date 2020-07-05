Всесвітня організація охорони здоров’я зупиняє випробування трьох ліків від коронавірусу



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В рамках дослідження порівнювався вплив препаратів на смертність від захворювання

Результати випробувань показали, що препарати не викликають або практично не викликають зниження смертності від інфекції

Всесвітня організація охорони здоров’я зупинила випробування трьох препаратів – гідроксихлорохіну, лопінавіру і ритонавіру в рамках своїх тестів з пошуку препарату для лікування коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

«Сьогодні ВООЗ прийняла рекомендацію Міжнародного керівного комітету Тестів солідарності про припинення випробувань гідроксихлорохіну і лопінавіру/ритонавіру», – йдеться в повідомленні.

В рамках дослідження порівнювався вплив перерахованих препаратів на смертність від захворювання. Притому препарати тестували виключно на заражених коронавірусом в лікарнях.

Попередні результати випробувань показали, що гідроксихлорохін та лопінавір/ритонавір не викликають або практично не викликають зниження смертності від інфекції.

Гідроксихлорін, а також комбінація лопінавіру і ритонавіру увійшли в список випробовуваних препаратів в рамках міжнародного клінічного дослідження Solidarity. ВООЗ разом з партнерами ініціювала його в березні з метою знайти ефективний лікарський засіб для лікування Covid-19.

Як відомо, вакцина від коронавірусу ймовірно готова: у Європі вже замовили 400 млн доз.

Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін’єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

До слова, чотири країни ЄС об’єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу

Як повідомлялося, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.

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