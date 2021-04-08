  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У світі зафіксували понад 133,6 млн випадків коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загалом у світі зафіксували понад 133,6 млн випадків коронавірусу - У світі зафіксували понад 133,6 млн випадків коронавірусу
    Загалом у світі зафіксували понад 133,6 млн випадків коронавірусу
    Фото: з відкртиих джерел

    Зокрема виявлено 2 901 132 летальних випадків

    У світі станом на ранок 8 квітня зафіксували 133 698 881 випадок зараження коронавірусом.

    Про це свідчать дані Worldometer.

    Зокрема виявлено 2 901 132 летальних випадків, одужали 107 828 880 осіб.

    З початку нової доби зафіксовано 19 952 нових випадів, загинули 801 особа.

    .png_145

    Лідерами за кількістю випадків Covid-19 залишаються США (31 637 243), Бразилія (13 197 031) та Індія (12 926 061).

    Нагадаємо, за поминулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерті від хвороби.

    На Хмельниччині 6 квітня виявлено 912 нових випадків хвороби і зроблено 990 щеплень від коронавірусу. В Запорізькій області було виявлено 733 нових хворих.

    Відсьогодні, 7 квітня, у Хмельницькій області будуть призупинені усі внутрішньообласні регулярні пасажирські перевезення автомобільним та залізничним транспортомє

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 квітня заявив, що вводити тотальний локдаун по всій Україні на даний момент немає потреби.

    Читайте також: Як «червоніє» Хмельниччина. В охоплену коронавірусом область перекинуто мобільний шпиталь
    Теги: здоров'я США Індія Бразилія хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies