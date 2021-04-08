У світі зафіксували понад 133,6 млн випадків коронавірусу

Зокрема виявлено 2 901 132 летальних випадків

У світі станом на ранок 8 квітня зафіксували 133 698 881 випадок зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані Worldometer.

Зокрема виявлено 2 901 132 летальних випадків, одужали 107 828 880 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 19 952 нових випадів, загинули 801 особа.

Лідерами за кількістю випадків Covid-19 залишаються США (31 637 243), Бразилія (13 197 031) та Індія (12 926 061).

Нагадаємо, за поминулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерті від хвороби.

На Хмельниччині 6 квітня виявлено 912 нових випадків хвороби і зроблено 990 щеплень від коронавірусу. В Запорізькій області було виявлено 733 нових хворих.

Відсьогодні, 7 квітня, у Хмельницькій області будуть призупинені усі внутрішньообласні регулярні пасажирські перевезення автомобільним та залізничним транспортомє

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 квітня заявив, що вводити тотальний локдаун по всій Україні на даний момент немає потреби.