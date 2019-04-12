У Таїланді зіткнулися потяг і мікроавтобус, є жертви



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Причину зіткнення мікроавтобуса і потяга встановлює поліція

Внаслідок аварії загинуло шестеро людей, ще дев'ять перебувають у лікарні

У Таїланді у провінції Лопбурі загинули шестеро людей та ще дев'ять отримали поранення під час зіткнення пасажирського поїзда і мікроавтобуса на залізничному переїзді. Про це в п'ятницю, 12 квітня, інформує Bangkok Post.

Зазначається, що зіткнення сталося вранці 12 квітня.

«Мікроавтобус з невідомої причини виїхав на переїзд, об'їхавши бар'єр, що закриває його, в той момент, коли на великій швидкості під'їжджав поїзд далекого прямування «Нонгкхай – Бангкок». Машиніст поїзда почав гальмувати, побачивши автомобіль на коліях, але не встиг зупинити потяг», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок зіткнення мікроавтобус, де перебували 15 осіб, був відкинутий з колій на бетонний бар'єр.

«Четверо пасажирів транспортного засобу загинули на місці. Ще двоє людей померли в лікарні. Дев'ять осіб, включаючи водія мікроавтобуса, який отримав легкі травми, залишаються в лікарні», - пише видання.

Як повідомлялося раніше, щонайменше 20 людей загинули в ДТП на півночі Нігерії.

Також нагадаємо, що в Північній Македонії пасажирський автобус потрапив в ДТП. Тоді 13 людей загинули і понад 30 отримали поранення.