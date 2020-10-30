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    У світі

    У Техасі потяг з нафтопродуктами зійшов з рейок (відео)

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    П'ять цистерн пошкодилися, у чотирьох із них стався витік нафти - У Техасі потяг з нафтопродуктами зійшов з рейок (відео)
    П'ять цистерн пошкодилися, у чотирьох із них стався витік нафти

    600 осіб, які живуть в радіусі милі від місця аварії, евакуювали

    В американському штаті Техас, у місті Морісвілл, з рейок зійшов вантажний потяг на 25 вагонів, у тому числі з нафтопродуктами.

    Про це повідомила пресслужба Офісу шерифа округу Орандж у Facebook.

    Відзначається, що 600 осіб, які живуть в радіусі милі від місця аварії, евакуювали. П'ять цистерн пошкодилися, у чотирьох із них стався витік. Однак небезпеки для населення немає.

    На місці події працюють спецслужби. Про постраждалих поки що не повідомлялося.

    Момент сходження вагонів потрапив на відео, яке розповсюдили в Мережі. Причина аварії поки що невідома.

    Раніше повідомлялося, що у Нью-Йорку зійшов із рейок вагон поїзда, є постраждалі.

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