У Техасі потяг з нафтопродуктами зійшов з рейок (відео)



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П'ять цистерн пошкодилися, у чотирьох із них стався витік нафти

600 осіб, які живуть в радіусі милі від місця аварії, евакуювали

В американському штаті Техас, у місті Морісвілл, з рейок зійшов вантажний потяг на 25 вагонів, у тому числі з нафтопродуктами.

Про це повідомила пресслужба Офісу шерифа округу Орандж у Facebook.

Відзначається, що 600 осіб, які живуть в радіусі милі від місця аварії, евакуювали. П'ять цистерн пошкодилися, у чотирьох із них стався витік. Однак небезпеки для населення немає.

На місці події працюють спецслужби. Про постраждалих поки що не повідомлялося.

Момент сходження вагонів потрапив на відео, яке розповсюдили в Мережі. Причина аварії поки що невідома.

Раніше повідомлялося, що у Нью-Йорку зійшов із рейок вагон поїзда, є постраждалі.