У Техасі потяг з нафтопродуктами зійшов з рейок (відео)
600 осіб, які живуть в радіусі милі від місця аварії, евакуювали
В американському штаті Техас, у місті Морісвілл, з рейок зійшов вантажний потяг на 25 вагонів, у тому числі з нафтопродуктами.
Про це повідомила пресслужба Офісу шерифа округу Орандж у Facebook.
Відзначається, що 600 осіб, які живуть в радіусі милі від місця аварії, евакуювали. П'ять цистерн пошкодилися, у чотирьох із них стався витік. Однак небезпеки для населення немає.
На місці події працюють спецслужби. Про постраждалих поки що не повідомлялося.
Момент сходження вагонів потрапив на відео, яке розповсюдили в Мережі. Причина аварії поки що невідома.
Раніше повідомлялося, що у Нью-Йорку зійшов із рейок вагон поїзда, є постраждалі.