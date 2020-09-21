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    У світі

    У Нью-Йорку зійшов із рейок вагон поїзда, є постраждалі

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    У результаті аварії травми отримали чотири людини - У Нью-Йорку зійшов із рейок вагон поїзда, є постраждалі
    У результаті аварії травми отримали чотири людини
    Фото: PM Breaking News

    Інцидент стався через сторонній предмет на рейках

    У районі Манхеттена в Нью-Йорку зійшов із рейок один із вагонів поїзда в метро.

    Про це повідомляє PM Breaking News.

    Зазначається, що інцидент стався через сторонній предмет на рейках.

    «Поїзд, що йде на північ, зіткнувся з уламками на дорожньому полотні, коли він в'їжджав на станцію 14St-8th Av, в результаті чого колесо зійшло з колії», – заявила тимчасовий начальник Управління транспорту міста Нью-Йорка Сара Файнберг.

    За попередніми даними, аварію спровокував 30-річний бездомний, який затриманий і допитується. Свідки розповіли, що він кидав будівельне сміття на колії метро.

    В результаті аварії травми отримали чотири людини.

    Нагадаємо, нещодавно у Києві електричка зійшла з рейок.

    Також на півночі Чехії зіткнулися два потяги, постраждала щонайменше 21 людина.

    США метро Нью-Йорк потяг аварія
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