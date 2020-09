У Нью-Йорку зійшов із рейок вагон поїзда, є постраждалі

Інцидент стався через сторонній предмет на рейках

У районі Манхеттена в Нью-Йорку зійшов із рейок один із вагонів поїзда в метро.

Про це повідомляє PM Breaking News.

Зазначається, що інцидент стався через сторонній предмет на рейках.

«Поїзд, що йде на північ, зіткнувся з уламками на дорожньому полотні, коли він в'їжджав на станцію 14St-8th Av, в результаті чого колесо зійшло з колії», – заявила тимчасовий начальник Управління транспорту міста Нью-Йорка Сара Файнберг.

За попередніми даними, аварію спровокував 30-річний бездомний, який затриманий і допитується. Свідки розповіли, що він кидав будівельне сміття на колії метро.

В результаті аварії травми отримали чотири людини.

Breaking: A subway train derailed in the Chelsea area of Manhattan, New York, after a person threw an object on the tracks. The person is in custody. pic.twitter.com/3BI6WwXEwS