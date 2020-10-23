Спроба зґвалтування у потязі Маріуполь – Київ: справу скеровано до суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Судитимуть уродженця Запоріжжя, 1975 року народження

Уродженцю Запоріжжя, підозрюваному у зґвалтуванні, загрожує до 5 років позбавлення волі

Київською місцевою прокуратурою №9 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який підозрюється у нападі та спробі зґвалтування жінки у вагоні потягу сполученням Маріуполь – Київ.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Нагадаємо, 31 липня 2020 року в одному з вагонів пасажирського потягу, який прямував з Маріуполя до Києва, підозрюваний побив і намагався зґвалтувати жінку у присутності її малолітнього сина. Потерпілій разом із дитиною вдалося втекти від зловмисника та повідомити про подію провідницю та пасажирів потягу.

Одразу по прибуттю потягу на станцію залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський» чоловіка затримали.

Зловмисником виявився раніше судимий за вчинення крадіжки уродженець Запоріжжя, 1975 року народження.

Згодом Анастасія Лугова, яку жорстоко побили в поїзді Маріуполь-Київ і намагалися зґвалтувати, розповіла деталі нападу.

Чоловіку інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України та кримінального проступку за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) КК України.

Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва. Підозрюваний перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі.