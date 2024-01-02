У Токіо загорівся пасажирський літак при посадці (відео)

Усіх 379 пасажирів і членів екіпажу на борту евакуювали

Літак, який вилетів із Саппоро, зіткнувся з літаком берегової охорони

Сьогодні, 2 січня, в міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо судно перевізника Japan Airlines зіткнулось з літаком берегової охорони. Борт приземлився в аеропорту Токіо, евакуювали 379 людей. Про це повідомляє ВВС.

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Літак, який вилетів із Саппоро, зіткнувся з літаком берегової охорони.

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Усіх 379 пасажирів і членів екіпажу на борту евакуювали, повідомляють ЗМІ з посиланням на авіакомпанію.

«Наразі ми оцінюємо масштаби збитку», – заявили в авіакомпанії.

Літак, рейс 516 Japan Airlines, вилетів з аеропорту Нью-Чітосе о 16:00 за місцевим часом (07:00 GMT) і мав приземлитися в Ханеда (аеропорт у Токіо) о 17:40.

Раніше повідомлялося, у Росії згорів екскурсійний літак. Зазначається, що пілоти просто промахнулися повз злітно-посадкову смугу в аеропорту «Зирянка».