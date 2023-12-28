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У Росії літак сів на замерзлу річку (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії літак сів на замерзлу річку (фото)
Загалом у літаку перебувало 34 особи
фото з відкритих джерел

При заході на посадку пілоти не побачили злітно-посадкову смугу

Російський пасажирський літак із 30 пасажирами на борту сів на замерзлу річку в Якутії. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що пілоти просто промахнулися повз злітно-посадкову смугу в аеропорту «Зирянка».

Літак сів на замерзлу річку в Якутії
Літак сів на замерзлу річку в Якутії
фото з відкритих джерел

Борт Ан-24 «Полярних авіаліній» виконував рейс за маршрутом Якутськ – Зирянка – Середньоколимськ. 

При заході на посадку в селищі Зирянка пілоти не побачили смуги і сіли на замерзлу річку.

Загалом у літаку перебувало 34 особи, з яких було 30 пасажирів та чотири члени екіпажу. Повідомляється, що постраждалих немає.

Нагадаємо, у Читі (Росія) на території приватного зоопарку «Радуга» згорів Ту-154. За даними місцевого МНС, спалахнула внутрішня оббивка на 70 кв. м.

8 грудня в Росії пасажирський Boeing 737 авіакомпанії S7 спалахнув у повітрі та здійснив екстрену посадку в Новосибірську через загоряння двигунів. Літак негайно приземлився. На борту було 176 осіб – обійшлося без постраждалих.

Згодом 8 грудня у Росії другий за день цивільний літак здійснив аварійну посадку. Йдеться про літак Airbus A319-111 авіакомпанії «Росія», який здійснив аварійну посадку через розгерметизацію салону. Лайнер летів із Санкт-Петербурга, а на борту перебувало 111 осіб. 

Теги: росія літак

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