У російському Мурманську загорілося атомне судно

Загоряння сталося на площі 30 кв. метрів

У Мурманську біля причалу федерального державного унітарного підприємства «Атомфлот» загорівся атомний криголам-контейнеровоз «Севморпуть». Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу главку МНС у Мурманській області.

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За даними російського МНС, загоряння сталося на площі 30 кв. метрів.

Пізніше повідомили, що пожежу на атомному контейнеровозі «Севморпуть» у Мурманську ліквідовано, постраждалих немає.

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Як ідеться на сайті «Атомфлоту», атомний контейнеровоз «Севморпуть» - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі «Залив» ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 15 грудня у селі Бобровське Свердловської області РФ виникла масштабна пожежа в цеху із виробництва піно блоків.

Також нещодавно в центрі Москви сталась пожежа. З будівлі «Електрозаводу» валив густий чорний дим.