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Україна повернула додому ще трьох дітей, яких утримували в Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна повернула додому ще трьох дітей, яких утримували в Росії
Діти вже зі своїми рідними
фото: Андрій Єрмак/Telegram

Дітей повернули за посередництва Катару

Україна повернула додому ще трьох дітей. Двоє з них повернулись до мами – це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Третя дитина перебувала на території Росії і возʼєдналася зі своєю матірʼю в Грузії. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Спільними зусиллями нашої команди і Омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва Держави Катар ми повертаємо трьох дітей. Всі вони вже вдома зі своїми рідними», – ідеться у повідомленні.

Попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових, так і з віддалених від бойових дій районів. У російських таборах дітей вчать історії держави-агресора, викривленому трактуванню її війни проти України та гімну РФ. Усе це відбувається за заздалегідь підготовленою програмою з метою «ідеологічної обробки» – куди росіяни депортують українських дітей (мапа).

Раніше повідомлялося, що Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей.

Зауважимо, Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей, адже РФ робить усе, щоб маленькі українці забули про свою рідну землю, мову та культуру, зокрема змінює імена та дати народження депортованим українським дітям.

До слова, глава Кремля назвав викрадення дітей роздутою темою – Путін цинічно виправдав викрадення українських дітей (відео).

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Диктаторі підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Аналогічний ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової.

Як відомо, окупаційна влада активно розповсюджує російську пропаганду та найбільше намагається вплинути саме на маленьких українців. Окупанти продовжують займатися військових вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії – росіяни вивозять українських підлітків до військових таборів у РФ.

Військово-патріотичне виховання українських дітей є примусовим: неповнолітніх навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські пісні та готують до військової кар’єри – окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей. Крім того, російські пропагандисти розповідають дітям, що України ніколи не існувало.

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Теги: Катар Андрій Єрмак дитина росія окупанти історія пропаганда путін арешт українці викрадення Україна влада відео росіяни

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