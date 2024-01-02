У Дарницькому районі столиці утворилася вирва внаслідок ракетної атаки РФ (фото)

На місці події працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи

У Дарницькому районі столиці внаслідок атаки Росії утворилася величезна вирва. Про наслідки атаки повідомив голова Дарницького району Микола Калашник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Унаслідок чергового ракетного обстрілу мирного населення росіянами у мікрорайоні Бортничі пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви. Працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи. Постраждалі відсутні. Нагадую про необхідність дотримання безпекових правил, сьогодні вони врятували життя дарничан», – написав Калашник.

10 фото На весь екран



















Нагадаємо, у різних районах Києва внаслідок ранкової ракетної атаки росіян виникли пожежі у багатоповерхівках, супермаркеті та складах. Кількість постраждалих зростає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували.

У Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 м кв. Екстренні служби працюють на місці.