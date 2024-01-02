У Дарницькому районі столиці утворилася вирва внаслідок ракетної атаки РФ (фото)
На місці події працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи
У Дарницькому районі столиці внаслідок атаки Росії утворилася величезна вирва. Про наслідки атаки повідомив голова Дарницького району Микола Калашник.
«Унаслідок чергового ракетного обстрілу мирного населення росіянами у мікрорайоні Бортничі пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви. Працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи. Постраждалі відсутні. Нагадую про необхідність дотримання безпекових правил, сьогодні вони врятували життя дарничан», – написав Калашник.
Нагадаємо, у різних районах Києва внаслідок ранкової ракетної атаки росіян виникли пожежі у багатоповерхівках, супермаркеті та складах. Кількість постраждалих зростає.
Наразі 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували.
У Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 м кв. Екстренні служби працюють на місці.
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