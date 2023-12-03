У Мюнхені літак примерз до злітної смуги через негоду

У Німеччині вирує негода, яка розпочалася в п'ятницю

У Мюнхені аномальний снігопад. Унаслідок негоди в аеропорту один з літаків примерз до злітно-посадкової смуги. Відео з'явилося в соцмережах.

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Зазначається, що літак мав летіти до Дубая на саміт з глобального потепління.

Private jets in Munich on the way to Dubai global warming conference are literally frozen on the runway, which has turned into a glacier. https://t.co/Q2s9J5cLkE Будь ласка, читайте текст після реклами December 2, 2023

Негода в Німеччині розпочалася в п'ятницю ввечері, а в суботу, 2 грудня, ситуація тільки погіршилася, пише DW.

В аеропорту Мюнхена призупинили рейси через аномальну негоду, там було скасовано 320 рейсів. Потужний снігопад також паралізував роботу громадського транспорту в місті: не ходили автобуси, трамваї, були скасовані поїзди метро та міські електрички.

На дорогах загального користування через ожеледицю сталася велика кількість аварій. Постраждав і залізничний транспорт, адже контактні проводи покрилися льодом, а дерева, що впали через негоду, заблокували шляхи.

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Нагадаємо, увечері 2 грудня три потяги «Укрзалізниці» затримувалися через негоду в Польщі.

До слова, на заході та півночі України у неділю, 3 грудня, очікується сніг та ожеледиця. Місцевим жителям не слід виходити на вулицю без потреби.