У Мюнхені літак примерз до злітної смуги через негоду

У Мюнхені аномальний снігопад. Унаслідок негоди в аеропорту один з літаків примерз до злітно-посадкової смуги. Відео з'явилося в соцмережах.

Зазначається, що літак мав летіти до Дубая на саміт з глобального потепління.

Private jets in Munich on the way to Dubai global warming conference are literally frozen on the runway, which has turned into a glacier. https://t.co/Q2s9J5cLkE