У Японії після потужного землетрусу оголошено загрозу цунамі

Прогнозуються хвилі висотою до 5 метрів

У Японії стався землетрус із епіцентром у префектурі Ісікава на острові Хонсю, повідомляє Kyodo News.

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Повідомляється, що магнітуда землетрусу становила 7,4. За японською національною шкалою землетрус оцінено у максимальні 7 балів, підземні поштовхи відчувалися у Токіо. Ще один землетрус стався біля узбережжя префектури Ніігата, його магнітуда оцінюється у 5,2.

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У зв'язку з цим на західному узбережжі Хонсю оголошено загрозу цунамі, прогнозована висота хвиль для Ісікави – до 5 метрів. Жителям префектур Ісікава, Ніігата, Тояма та Ямагата рекомендовано якнайшвидше покинути прибережні райони.

Нагадаємо, 18 грудня на північному заході Китаю стався потужний землетрус. За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда землетрусу склала 5,9, глибина епіцентру – 10 км. За даними місцевої влади, кількість жертв землетрусу складає щонайменше 95 осіб, ще понад 200 людей постраждали.