ЗСУ перевіряють відео розстрілу українських військових, які здавалися в полон

Подібні злочини не мають терміну давності

Збройні сили України перевіряють відео розстрілу окупантами, як стверджується, українських військових, які здавалися в полон. Про це заявив у коментарі УП речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Телеграм-канал DeepState опублікував відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу та один із яких тримає руки за головою. За даними каналу, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону.

«Російські окупанти щодня цинічно порушують правила ведення війни. І це відео – кричуще тому підтвердження. Воно проходить відповідні процедури перевірки та документування. Подібні злочини не мають терміну давності, всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інститути, які займаються військовими злочинами», – сказав Штупун.

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Раніше повідомлялося, що окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця.

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі через катівні рашистів пройшли понад півтори тисячі людей.

Також правоохоронці вже виявили на деокупованих територіях 80 місць несвободи й катівень, де незаконно утримували та катували цивільне населення.