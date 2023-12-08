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Україна і Швеція обговорюють надання ЗСУ літаків Gripen

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна і Швеція обговорюють надання ЗСУ літаків Gripen
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач Збройних Сил Швеції генерал Мікаель Бюден, зазначив, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні

Україна та Швеція обговорюють спільну роботу у сфері інновацій, а також ймовірну передачу Збройним силам України літаків Gripen.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умерова, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка та верховного головнокомандувача Збройних сил Швеції генерала Мікаеля Бюдена йшлося про спільну роботу у сфері інновацій, досвід, здобутий під час бойових дій, також про військову допомогу й оборонні теми загалом.

Як зазначили у міністерстві, серед тем на порядку денному було й потенційне постачання ЗСУ літаків Gripen.

Як зазначив Гаврилюк, «триває плідна двостороння робота стосовно передачі ЗСУ літаків Gripen».

Також він додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».

Головнокомандувач Збройних сил Швеції зазначив, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні. «Діалог між нашими країнами триває, тож ми в очікуванні політичних рішень», – сказав Бюден.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі шведським генералом Мікаелем Бюденом, щоб обговорити реформи міністерства та подякувати Швеції за підтримку.

Теги: Швеція робота літак Міноборони

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